aspetta di tornare anche Mancini. Il difensore non è sceso in campo col Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare che gli ha negato anche la Nazionale. Periodo importante, però, per ritrovare la forma migliore a Trigoria dopo un inizio di stagione leggermente in calo rispetto al livello solito delle sue prestazioni. IL TEMPO (L. PES) - Voglia di Roma. Sentimento comune in queste settimane di pausa, ma più ancora per chi è fermo da tanto tempo come Dybala e Svilar. L'argentino non scende in campo dal match di Champions contro il Real Madrid mentre il portiere addirittura dal 19 settembre , prima della lunga sosta precedente. Insieme a loro, pur avendo saltato solo una partita prima della pausa,Il difensore non è sceso in campo col Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare che gli ha negato anche la Nazionale. Periodo importante, però, per ritrovare la forma migliore a Trigoria

per questo motivo Mancini ha sfruttato questo momento per tornare alla forma atletica migliore. Gasperini ci punta tanto, sia per leadership che per caratteristiche. Anche perché tra i centrali è quello che accompagna meglio e con più costanza in fase offensiva. Un paradosso, a ben pensarci, che non abbiano ancora trovato gol in questa stagione. Un segnale di qualche meccanismo che non sta funzionando alla perfezione e che lui, in primis, vuole riportare a regime. Durante la prima settimana di lavori il centrale ha svolto solo parte del lavoro col resto del gruppo mentre già da oggi potrà allenarsi interamente con i compagni. Qualche errore di troppo in questo avvio è costato alla Roma,Anche perché tra i centrali è quello che accompagna meglio e con più costanza in fase offensiva. Un paradosso, a ben pensarci, che non abbiano ancora trovato gol in questa stagione.alla perfezione e che lui, in primis, vuole riportare a regime.

Lo scorso anno, durante la prima annata targata Gasp, aveva messo a segno ben cinque gol tra campionato e coppe, segnando anche in momenti cruciali per i giallorossi. In queste prime partite Gasperini lo ha alternato con più continuità con Ghilardi, molto in crescita, ma nei match che contano servirà sempre il suo apporto.

Vuole tornare protagonista a partire da Parma, quando il tecnico si aspetta di avere anche Svilar e Dybala. Oggi pomeriggio a Trigoria è prevista la ripresa degli allenamenti per preparare la trasferta in Emilia. Mancheranno ancora Mora, Wesley, N'Dicka, Vasquez e gli argentini (ultimi a tornare). Mentre è ancora attesa la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulla trasferta del Tardini. , quando il tecnico si aspetta di avere anche Svilar e Dybala.Mancheranno ancora Mora, Wesley, N'Dicka, Vasquez e gli argentini (ultimi a tornare). Mentre è ancora attesa la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulla trasferta del Tardini. La vendita dei biglietti è stata al momento sospesa in attesa della decisione che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Anche se il malcontento per i continui divieti ai viaggi per i tifosi giallorossi sta diventando un tema sul quale ieri è intervenuto anche l'avvocato Contucci. «Dovrebbe intervenire la Lega Calcio, così come ha fatto la UEFA in altre situazioni. Su 14 trasferte in 12 occasioni ci sono state delle limitazioni, è una politica e non più ordine pubblico. Sono curioso di capire quale potrebbe essere eventualmente la motivazione per la chiusura del settore ospiti di Parma... C'è stata una lite casuale presso un McDonald's. Se si prende questo come pretesto o che giocò al Napoli basket è tutto pretestuoso», le sue parole a Rete Sport.