Paulo Dybala ha festeggiato domenica il compleanno con un pensiero al Tardini: Parma-Roma, sabato alle 18, può restituirgli il campo dopo oltre un mese. L'ultima apparizione risale al 14 ottobre, contro il Real Madrid: un fastidio al polpaccio destro, l'uscita all'intervallo e poi la diagnosi di una piccola lesione al gemello. Da allora trovando in Soulé più di un'alternativa. Oggi il titolare è lui, proprio nel ruolo della Joya. Ma recuperare Paulo significa aggiungere qualità alle scelte, non cambiare ciò che funziona. Ecco perché l'allenatore studia una convivenza: Dybala a sinistra, Soulé a destra, alle spalle di Malen. Trentatré candeline e una partita cerchiata in rosso.Parma-Roma, sabato alle 18, può restituirgli il campo dopo oltre un mese.un fastidio al polpaccio destro, l'uscita all'intervallo e poi la diagnosi di una piccola lesione al gemello. Da allora Gasperini ha dovuto ridisegnare le soluzioni offensive,Oggi il titolare è lui, proprio nel ruolo della Joya.Ecco perché l'allenatore studia una convivenza:

Oggi pomeriggio la Joya è attesa nuovamente in gruppo a Trigoria, con tre o quattro allenamenti pieni da mettere nelle gambe prima della trasferta. Anche Mancini e Svilar torneranno a lavorare con i compagni, pronti a riprendersi una maglia da titolare sabato. [...]

Intanto Trigoria si ripopola a scaglioni. Oggi rientrano gli azzurrini Ghilardi e Pisilli, oltre a Lulli, Malen e Koulierakis, impegnati ieri con le rispettive nazionali. Domani sono attesi Mora e Ndicka. Dovrebbero rientrare mercoledì anche Wesley – favorito dal fuso orario – dopo la gara di stamani a Singapore. Giovedì, dopo l'ultima amichevole argentina in programma nella notte italiana, chiuderanno i rientri Soulé, Balerdi e Castro.

(La Repubblica)