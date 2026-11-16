Calciomercato Roma: piace Cambiaghi del Bologna

L'attacco è uno dei temi di mercato della Roma. Gasperini a gennaio in quel reparto un rinforzo lo vorrebbe per alzare l'asticella. E secondo le informazioni che sono state riportate dal sito, il club giallorosso potrebbe puntare su Cambiaghi del Bologna.

Il profilo a quanto pare piace al direttore sportivo D'Amico. Anche se al momento non si parla di nessuna trattativa, ma solo di un interesse che potrebbe diventare concreto nel corso delle prossime settimane.

(tuttomercatoweb)