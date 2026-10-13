Coppe Europee? Tifa con noi!

Mancini: "Lo stile di gioco di Gasperini può mettere in crisi il Real Madrid"

ott 13, 9:11

L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley. Gasp c...