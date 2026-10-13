Coppe Europee? Tifa con noi!

LR24 (MIRKO BUSSI) – Como-Roma, a fine giornata, lascerà l’immagine di Fabregas e Gasperini che parlano fuori da un portone del Senigallia come cartolina di una sfida che rimetteva al tavolo, 7 mesi d...
Nuovo passo avanti per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto presentato dalla società giallo...
La Roma torna in campo in Champions League e si prepara ad affrontare il Real Madrid allo Stadio Olimpico, nella seconda giornata della League Phase. Calcio d’inizio fissato per le 21:00, in una parti...
L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley. Gasp c...
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