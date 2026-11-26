del 2-2 maturato in casa del PSG, Wesley ha parlato ai microfoni dell'emittente brasiliana. Al laterale romanista è stato chiesto se ha parlato con Endrick in merito a un suo possibile trasferimento nella Capitale. Ecco le sue parole: "Gli ho tirato una battuta, gli ho detto 'vieni, vieni', ma spetta a lui decidere, per la sua carriera, decidere. Spero che ovunque vada o se resti al Real Madrid, che sia molto felice, vincente, perché è un bravo ragazzo, che se lo merita, ma se verrà, sarà molto ben accolto dai tifosi della Roma e da noi, certo". Al terminein merito a un suo possibile trasferimento nella Capitale. Ecco le sue parole: "Gli ho tirato una battuta, gli ho detto ', per la sua carriera, decidere. Spero che ovunque vada o se resti al Real Madrid, che sia molto felice, vincente, perché è un bravo ragazzo, che se lo merita, ma se verrà, sarà molto ben accolto dai tifosi della Roma e da noi, certo".

E poi non sono mancati i complimenti per la sua ex squadra, il Flamengo che ha vinto il titolo in Brasile lo scorso sabato: "Avevo appena finito la partita, la stavo guardando con Mora, poi era 1-0, ho detto 'non è possibile', ho continuato ad aggiornare tutto il tempo, poi quando è uscito l'1-1, ho urlato forte sull'autobus. Ero felice, avrei voluto congratularmi con tutti. Congratulazioni Flamengo, lo seguo sempre".