Montella: "Malen può fare 30 gol. Alla festa scudetto a casa mia non era invitato Capello ma venne lo stesso"La penna degli Altri
Per me ne può fare anche cinque, è fortissimo. La Roma gioca bene e si diverte. Certo, io li avevo fatti in un derby, marcato da Nesta. Hanno un peso diverso. A parte questo, penso che l'olandese sarà il capocannoniere del campionato. Se continua così può fare trenta o più gol.
Possono lottare fino in fondo, devono stare lì fino alla fine e poi chissà.
Il gol alla Juventus: perdevamo due a zero, io entrai nella ripresa e piazzai la zampata del pareggio. Poi la festa scudetto. La sera dopo la partita con il Parma facemmo una cena a casa mia. Capello non era invitato ma venne lo stesso. Se fossi stato io ad aprigli la porta gli avrei fatto fare prima un paio di giri del palazzo.
Si, penso di dovergli delle scuse. Io molte volte non mi sono comportato da professionista e me ne pento.
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