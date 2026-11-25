Vincenzo Montella, ex attaccante della Ha parlato al giornale, ex attaccante della Roma ed ex commissario tecnico della Turchia. Uno dei temi trattati è stato Malen.

A proposito di attaccanti, Malen ha battuto il suo record. Nessuno segnava quattro gol giallorossi dai suoi alla Lazio nel derby del 2002

Per me ne può fare anche cinque, è fortissimo. La Roma gioca bene e si diverte. Certo, io li avevo fatti in un derby, marcato da Nesta. Hanno un peso diverso. A parte questo, penso che l'olandese sarà il capocannoniere del campionato. Se continua così può fare trenta o più gol.

Sappiamo che a Roma è un tema delicato. Ma può davvero vincere lo scudetto?

Possono lottare fino in fondo, devono stare lì fino alla fine e poi chissà.

Lei lo ha vinto 25 anni fa. Il ricordo più bello?

Il gol alla Juventus: perdevamo due a zero, io entrai nella ripresa e piazzai la zampata del pareggio. Poi la festa scudetto. La sera dopo la partita con il Parma facemmo una cena a casa mia. Il gol alla Juventus: perdevamo due a zero, io entrai nella ripresa e piazzai la zampata del pareggio. Poi la festa scudetto. La sera dopo la partita con il Parma facemmo una cena a casa mia. Capello non era invitato ma venne lo stesso. Se fossi stato io ad aprigli la porta gli avrei fatto fare prima un paio di giri del palazzo.

Un rapporto turbolento il vostro.

Si, penso di dovergli delle scuse. Io molte volte non mi sono comportato da professionista e me ne pento.

(Gasport)