È fissata per le 19:45 la conferenza stampa della Roma alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG , in programma domani alle 21:00. A rispondere alle domande dei cronisti saranno il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini e l'attaccante Paulo Dybala . Come sempre, LR24 seguirà l'evento con una diretta testuale.

L'intervento di Gasperini:

Sulla partita di domani.

"Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite, per noi è molto bello poter giocare qui. Quello a cui pensiamo è fare una prestazione di livello".

Proprio a questo proposito, mister, come si può cercare l’equilibrio tra la bellezza che la Roma ha messo in campo, sia in campionato sia in Champions League, e la sostanza, cioè la necessità di concretizzare quello che la Roma crea?

"È chiaro che noi dobbiamo misurarci con questa squadra, che affrontiamo per la prima volta con la Roma. Dovremo capire subito sul campo qual è il loro valore, che sicuramente è molto alto, e quanto possiamo contrastare la loro tecnica e la loro velocità. Quello che ci proponiamo è proprio di riuscire a ridurre un po’ la loro efficacia per poter proporre anche il nostro tipo di gioco".

La Roma è una squadra che non ha paura. Non c’è il rischio che le sconfitte rocambolesche contro Real Madrid e Manchester United abbiano lasciato qualche scoria nell’atteggiamento che la squadra dovrà avere domani?

"Questa è la dimensione della Champions League, che è la competizione più importante al mondo, quella di valore assolutamente più alto. Puoi anche fare delle prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto contro Real Madrid e Manchester United, però poi ci sono gli episodi e in campo ci sono i migliori giocatori del mondo, che possono essere determinanti. È una competizione in cui gli episodi incidono più che nelle altre. Noi dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazione, perché ti dà comunque sicurezza, ti fa crescere, te la porti in campionato e probabilmente ti aiuta a crescere anche in questa competizione".

È già andato vicinissimo a battere il Paris Saint-Germain con l’Atalanta, in una partita anche molto sfortunata, in cui fino al 90’ era in vantaggio. Che ricordo ha di quella partita? Se dovesse esserci una formula magica per vincere in uno stadio così difficile, quale potrebbe essere?

"È chiaro che quella è una partita che è rimasta un po’ indigesta per il finale. Anche lì, purtroppo, siamo rimasti negli ultimi minuti in dieci per l’infortunio di Freuler e non avevamo più cambi. Il PSG mise dentro Mbappé, che fu determinante. Rimane comunque uno dei momenti più alti della storia dell’Atalanta. Questo è un altro tipo di gara, è diverso, il PSG è molto più squadra. È una Roma che si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi è un po’ diverso. È una partita del girone e per noi è una misura di quello che stiamo facendo".

Chi e come si marca Vitinha domani?

"Il forte di questa squadra non è solamente un giocatore, che se limiti un giocatore... Questa è una squadra. Il PSG ha avuto negli anni grandissimi giocatori senza riuscire magari a ottenere i risultati che sperava, almeno in Europa, e ha incominciato a ottenerli nel momento in cui Luis Enrique ha dato un'impronta non solamente di individualità, che sono comunque di altissimo livello tutte, però soprattutto di squadra. E questo credo che sia l'apprezzamento migliore per il PSG".

Mister, volevo sapere: sarà una partita dove ci vorrà grande forza fisica, grande forza mentale, tanta tecnica e sicuramente, appunto, questa tattica. È una partita molto affascinante, no?

"No, ma è chiaro che in questo tipo di partite devi avere più di una soluzione, anche perché, come ho detto prima, non abbiamo dei parametri di altre gare giocate contro di loro e quindi sicuramente ci prepariamo ad avere più soluzioni anche nella stessa partita. Ma al di là delle soluzioni tattiche, saranno comunque importanti la personalità con cui giocheremo, la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità con cui riusciremo a giocare tecnicamente. Quindi sono tutte componenti in questo tipo di partite che vanno affrontate al meglio e disputate al meglio".

Buonasera. La domanda riguarda sempre lei. Stamattina ho seguito la conferenza stampa del mister Luis Enrique. Da sette domande, cinque riguardavano due infortuni importanti. Come vede questi infortuni? Come, tipo, vantaggio o leggermente, nel senso che un po' da respirare durante la preparazione tatticamente della partita?

"Ma purtroppo questi infortuni nel calcio vanno a toccare spesso un po' tutte le squadre. Non c'è una risposta scientifica a questo. È chiaro che dispiace molto perché sappiamo dietro questo tipo di infortuni poi il percorso che devono fare questi ragazzi per recuperare è sempre molto lungo. Negli anni quello che ho visto io è che c'è stato un grandissimo miglioramento sulle diagnosi. Purtroppo i tempi non si sono mai ridotti, sono sempre quelli. Poi calcisticamente sono infortuni che si vedono purtroppo molto spesso. È chiaro che il PSG ha comunque una rosa, una squadra molto importante che riesce a sopperire anche all'assenza di giocatori forti".

Che giudizio dà del lavoro di Luis Enrique, in particolare della sua capacità di far aderire così tante individualità a una filosofia di gioco collettiva?

"Luis Enrique è straordinario perché ho visto anche tante squadre magari vincere, ma non lasciare un segno. Quello che lui ha fatto nella sua carriera, soprattutto al Barcellona ma anche qui al PSG, è straordinario. È molto facile dire: "Sì, ma il PSG ha grandi giocatori", però il PSG è una squadra. Credo che questo sia il complimento migliore che si possa fare a una squadra di questo valore, perché gioca da squadra e questo nel gioco del calcio è fondamentale. Lui è riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che magari prima era fatto solamente di grandi giocatori".

Che cosa rappresenta per voi la sfida contro il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni della Champions League?

"Per noi è l'occasione di affrontare i migliori in questo momento e quindi è un metro di paragone importante per capire quanto possiamo confrontarci con questo tipo di squadre, con questo tipo di giocatori. La Roma è una squadra che da otto anni mancava dalla Champions, in campionato sta facendo bene e sta vivendo un'ottima crescita. Ora quello che vogliamo fare è cercare di crescere anche in questa competizione che, come ho detto, è la migliore di tutte. Probabilmente non abbiamo avuto un buon calendario fino ad adesso. Però ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare questo tipo di partite contro i più forti e dobbiamo essere orgogliosi di questo e cercare di misurarci".

Che cosa cambia per voi nell'affrontare una squadra priva dei suoi due migliori giocatori offensivi del momento, Doué e Kvaratskhelia? Dal punto di vista tattico, è più difficile o semplicemente diverso preparare la partita?

"No, perché, al di là chiaramente del valore dei due giocatori, come ho detto prima, il PSG è una squadra e sa sopperire anche alle assenze di giocatori molto validi con la propria organizzazione. Poi, comunque, quelli che li sostituiranno sono giocatori di assoluto valore".

L'intervento di Dybala

Ti abbiamo visto in una forma smagliante a inizio stagione, poi c’è stato questo stop. Come ti senti adesso e quanto manca per tornare ai livelli di inizio stagione?

"In questo momento mi sento bene. Non ho avuto tanti problemi durante il periodo dell’infortunio, anche perché poi c’è stata la sosta e ho potuto lavorare per due settimane con la squadra. Mi sono sentito bene nei minuti che ho giocato contro il Parma e sicuramente, con il tempo, partita dopo partita, mi sentirò sempre meglio".

Hai frequentato tanti spogliatoi vincenti, penso alla Juventus e anche all’Argentina. Hai vinto tanto. Volevo capire se quest’anno, dentro questo spogliatoio, respiri un’aria particolare, quella di una squadra che sa di poter vincere.

"Negli anni in cui sono stato in Italia, soprattutto alla Juventus, ho avuto la possibilità di vincere. Lo capisci più avanti, perché è ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere. Credo che ci siano squadre forti in Serie A che hanno sicuramente più esperienza nel vincere. Però siamo consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Abbiamo un gruppo molto sano, molto bello e questo molte volte aiuta a vincere. Quest’anno stiamo facendo bene. Adesso arrivano tante partite difficili, però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. È quello che ti posso dire. Poi sicuramente più avanti vedremo se siamo sulla strada giusta per puntare a qualcosa in più".

Nell'intervista che hai rilasciato all'UEFA hai detto di sperare di chiudere la tua carriera in Italia. Speri di chiuderla alla Roma?

"Spero di sì, per me sarebbe molto bello. Come ho detto lì, sono arrivato a 18 anni e non mi vedo da altre parti. Però, soprattutto nel calcio moderno, ci sono tanti giri. Adesso mi godo il momento, ho un anno di contratto qua, mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo".

Spesso si è parlato del tuo infortunio e del fatto che avvertissi dolore nel calciare. Ti abbiamo visto calciare un po' meno. Puoi fare chiarezza sulle tue condizioni fisiche e sul tuo infortunio? Come stai adesso?

"Io dico sempre che adesso calcio meno perché al mister piace che imbucchiamo quando siamo vicini all'area, poi Malen sta bene. Penso che sia una questione di partite, non credo di aver calciato di meno. Penso che a volte abbia cercato la soluzione migliore, quella di trovare un compagno dentro l'area. Ho tirato in alcune partite, ma ancora non ho trovato il gol, quindi magari per questo pensate che tiri di meno. Io sono tranquillo, so che ho avuto questo infortunio, arrivato in un momento in cui nemmeno me lo aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell'ultimo anno".

Da giocatore creativo, che giudizio dai su Vitinha e sulla sua influenza nel gioco?

"È ovviamente un giocatore di una qualità enorme, molto dinamico. Per il ruolo che ricopre, gira tantissimo, si muove. Per chi lo deve marcare a volte diventa molto difficile, per l'intensità con cui gioca. Oggi il PSG gioca con un'intensità molto alta e penso che lui sia il giocatore principale in questo ruolo, soprattutto per l'allenatore, per il compito che ha di portare la palla, di marcare e di muoversi. È molto bello vedere un giocatore così, perché l'intensità con cui lo fa non è per niente facile da mantenere".

Sei anche tu un giocatore creativo e molto offensivo. Pensi di avere maggiore libertà di esprimere il tuo talento nel calcio moderno? Il mister ti concede libertà di gioco?

"Sì, il mister ci dà delle indicazioni, soprattutto sulle zone in cui molte volte preferisce che noi ci muoviamo. Allo stesso tempo, soprattutto quando siamo vicini all'area, ci dà la libertà di muoverci e di creare le nostre giocate, soprattutto in avanti".