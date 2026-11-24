Nonostante la biografia, interviste e podcast che danno l'illusione di sapere tutto su. Questa volta ha scelto lo sgabello di Francesca Fagnani, nel suo programma Belve (in onda oggi su Rai 2, ore 21.25) ascolta la storia di un uomo con le sue fragilità. Con lei Totti ride e scherza, [...] poi si fa serio, parla del tradimento di Ilary. E non solo: anche di amici e familiari che nel corso del tempo lo hanno lasciato solo. Persone a cui ha prestato (o regalato) soldi, lavoro, popolarità. E oggi non fanno più parte della sua vita. Un flusso di coscienza che comprende anche il papà Enzo del quale parla con gli occhi pieni di lacrime. La sua morte, avvenuta il 12 ottobre 2020 per complicazioni legate al Covid, lo ha profondamente destabilizzato: «», racconta alla Fagnani. Su quello sgabello non è più il fuoriclasse amato, ma è un figlio che si ritrova come tanti a fare i conti con le sue fragilità: «Mi manca abbracciarlo. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un'altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di .... a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio».