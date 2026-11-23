Mile Svilar si racconta. Il portiere giallorosso ha rilasciato una lunga intervista uscita sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Dagli inizi della carriera, alla vita privata, fino alla consacrazione con la maglia della Roma. si racconta. Il portiere giallorosso ha rilasciato una lunga intervista uscita sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Dagli inizi della carriera, alla vita privata, fino alla consacrazione con la maglia della Roma.

Allora, Mile, abbiamo detto che volevamo fare qualcosa di diverso, quindi giochiamo un po' io e te. Iniziamo con la prima immagine. Spero che sia quella giusta. Dicci tu che cos'è.

No, è giustissima. Sì, è la mia scuola quando ero piccolo. Non ci sono stato da anni. Ci passo spesso perché i miei genitori vivono a un chilometro da lì

Era vicino alla tua prima casa, cioè dove vivevi?

No, dove vivono ancora. Dove vivono ancora adesso. Quindi ci passo spesso. Una volta sono entrato, quando ero ancora al Benfica, così, per visitare, per vedere se c'erano ancora tutte le stesse persone. Però erano cambiate un po' di cose

Ma è vero che il primo giorno che sei andato a scuola non sapevi una parola di olandese?

Sì. Questa scuola, questa immagine, è quella dopo... Come si chiama in italiano?

La scuola media?

Secondo me la media. Quella prima è al fianco. È la stessa scuola, però al fianco

Scuola elementare, scuola media.

Sì, sì. Come si chiama la prima?

Elementare

Elementare. No, non parlavo fiammingo, niente. Quindi solo serbo

Perché a casa vostra parlavate serbo. E com'era il Mile bambino di quella scuola?

Ero bravo, ero veramente bravo. Non so se posso dirlo in questo modo, però più bravo del solito bambino. Non facevo troppo il furbo, ero veramente bravo. Magari adesso, con gli anni nel calcio, sono diventato un po' più cattivo, furbo, diciamo (ride, ndr). Però ero un bambino veramente bravo a scuola. Se lo chiedi a mia mamma, magari ti dice questo. Ogni mamma ti dice questo, però sai, ero sempre il bimbo che giocava a calcio. Mio papà giocava all'Anversa e quindi anche le persone a scuola conoscevano mio papà. Ero sempre quel bimbo un po' privilegiato, però bravo

E quando ci sei ripassato, qualche anno dopo oppure adesso, che pensiero ti viene? Ti fa comunque effetto?

Tantissimo. Sai che proprio in questo punto mettevamo due cesti? I cesti qua e là, c'erano due bastoni grandi e giocavamo qua. Il primo campetto. Sono ricordi bellissimi. Io sono una persona veramente emotiva e quindi quando vedo queste cose mi fa tantissimo effetto

Quindi prima foto azzeccata.

Come avete trovato questo? È lì che studi, credo (ride, ndr). Questo è incredibile

Vai con la seconda.

Questa è su Instagram (ride, ndr). Questa è più semplice. Questa è mia sorella, a casa nostra

Io ti volevo fare una domanda: perché in quella foto c'è una farfalla? È la stessa farfalla che tu hai tatuato sulla mano?

No (ride, ndr). Ha un piccolo senso: una farfalla inizia come un... non so come si dice in italiano

Un bruco, che poi si trasforma.

Si trasforma, sì. Quindi magari è un piccolo motivo per cui ho fatto questo tatuaggio. Però la persona in foto è mia sorella

Siete sempre stati molto vicini?

Vicinissimi, vicinissimi ancora adesso. Ovviamente, quando diventi un po' più grande, tutti fanno un po' la loro vita, con la famiglia, con la moglie, con il figlio. Lei non ha ancora figli, però non vive più a casa. Tutti diventano un po' grandi. Però il rapporto è rimasto sempre veramente strettissimo. Ci visita spesso

Com'eravate da piccoli? Chi era il più fastidioso?

Lei era più fastidiosa. Però, per esempio, anche quando ti dico che a scuola ero privilegiato, era anche dovuto a mia sorella. Perché, se qualcuno mi picchiava, lei lo ammazzava (ride, ndr). Era la sorella che stava in una classe superiore a me e quindi nessuno mi poteva toccare

Interveniva. E invece a casa com'eravate, con i vostri genitori?

Era veramente una famiglia calda, quindi siamo cresciuti con tanto, tanto amore. Troppo anche. Secondo me siamo cresciuti in una casa dove c'era troppo amore per i figli, che è anche molto bello, ovviamente. Però sì, eravamo tutti, e ancora adesso siamo tutti, vicinissimi, veramente con tanto amore l'uno verso l'altro

È lo stesso amore che adesso metti tu da papà?

Sì, sì

O un po' meno?

No, no. Secondo me è anche trasmesso dai genitori, da come sono cresciuto. Io sono cresciuto così, quindi non conosco un altro modo. Secondo me è dovuto ai miei genitori quello che sono adesso, il tipo di personalità che ho e il tipo di amore che posso dare alla gente intorno a me. Mia sorella, fino a oggi, è veramente una persona importantissima nella mia vita ed è diventata importante anche nella vita di mia moglie e di mio figlio. Quindi è bellissimo

Allora, fammi vedere adesso una delle tue foto.

Dai, adesso che non siamo ancora arrivati a parlare di calcio, ti faccio vedere un'altra foto. Tutto questo discorso che ho fatto adesso vale anche per questa. Era il giorno del primo compleanno di Lio, mio figlio, nostro figlio. Qua ci sono i miei genitori, mia sorella, mia moglie, Lio e mia zia, che ha sempre vissuto con noi. È la sorella di mia mamma, che è stata come una seconda mamma per me. Fino a tardi ho anche dormito con lei. Lei andava a dormire con me perché io avevo comunque una vita un po' diversa da mia sorella: dovevo svegliarmi la mattina presto e quando ero piccolo non potevo dormire da solo (ride, ndr). In questa foto c'è tutto. In questa foto ci sono veramente tutte le cose più importanti della vita. A volte una persona magari non è che si dimentica, però succedono altre cose durante l'anno, come nella vita di tutte le persone, alle quali magari dai troppa importanza e che invece non sono così importanti. Quando poi ti ritrovi a pensare a questi momenti dici: "Ma perché sono stressato? Perché? Ho la fortuna qua". Quando tutti sono insieme, quando tutti sono in salute e siamo insieme in momenti così... Questa era l'estate che abbiamo trascorso tutti insieme, anche per il primo compleanno. Era una giornata che non dimenticheremo mai. Qua ho mio papà, qua mia sorella e qua mia mamma. Poi non ho ancora tatuato mio figlio e mia moglie perché fa veramente male (ride, ndr)

Quanti tatuaggi hai in totale?

Sono tanti, non li ho contati. Li ho fatti quando ero un po' più giovane e quindi adesso magari ci penso un po' di più prima di farli (ride, ndr). Anche perché durante la stagione è un po' difficile

Prossima foto. Che cosa c'è scritto?

Patience. Come si dice in italiano?

Sii te stesso.

Sii te stesso, sì. Patience, pazienza. È quella che ho avuto per tanti anni. Anche con questo tatuaggio ho dovuto aspettare tanto il mio momento, che alla fine è arrivato. Sono stato cinque anni fuori casa, fuori dal mio Paese, al Benfica, dove non è mai veramente arrivato il mio momento. Penso che sia una cosa veramente importante nella vita avere pazienza. Penso che per tanti sia difficile. Anche per me è stato veramente difficile aspettare così tanto tempo il mio momento. Però alla fine penso che chi non smette mai esce sempre fuori

C'è una frase di tuo padre, quando eri piccolo, che dice:

Se vuoi arrivare a qualcosa, devi sacrificare". Quindi la stessa pazienza, giorno per giorno.

Com'era avere il tuo esempio in casa, ma anche vivere insieme a lui questo ruolo?

A volte era bellissimo, a volte malissimo. Quando facevo male e mi criticava, nel senso per aiutarmi, mia mamma piangeva e diceva: "Vai piano, però". Lui mi diceva sempre le cose vere, le cose come le pensava lui. Anche oggi lo fa ancora. Però era bello avere una persona che sa quello che devi fare per arrivarci, che magari devi andare lontano da casa tua, come ha fatto anche lui. Era importante che lui avesse vissuto tutte queste cose

Certo, perché magari non ti metteva quella pressione quando non vedevi la famiglia o non stavi mai a casa. Lui sapeva già...

«Sapeva che cosa devi sacrificare per arrivarci, sì».

Come vivevi il fatto di non essere salito in prima squadra, quando magari potevi fare il salto prima del Benfica? C'è stato un momento in cui hai detto: "Questa non è la mia strada, non riesco a fare il portiere"?

Sai che c'è stato anche dopo, al Benfica, un momento che nessuno sa. Magari durante il COVID-19 mi dicevo... Non so, non so come dirlo. Magari volevo, non cambiare lavoro, però non ero più così sicurissimo, diciamo, di quella strada che avevo fatto fino a lì. Era anche dovuto allo stare dentro così tanto tempo. Magari ti faceva pensare un po' al negativo, cosa che poi non ho mai più fatto. Per fortuna non ho mai più fatto quei pensieri, però c'è stato veramente un periodo in cui pensavo di cambiare qualcosa

Di smettere o di non raggiungere il livello più alto?

Di non raggiungere il livello più alto. Quando dovevo aspettare così tanto tempo e vedevo magari la gente della mia generazione... A 17-18 anni ero molto più avanti di loro e poi mi hanno scavalcato tutti un po'. Inizi a pensare che magari hai fatto la scelta sbagliata. Non rimpiango la scelta di andare al Benfica, perché comunque al Benfica ho vissuto delle cose che non avrei mai vissuto in Belgio. Però ho magari il rammarico di non essere rimasto all'Anderlecht a giocare. Perché era veramente la mia squadra, il mio club, che mi ha cresciuto fin da bambino. Facevano veramente cose spettacolari per i giovani e per me facevano veramente tutto. Quindi devo dire che magari ho il rammarico di aver fatto una scelta sbagliata andando via dall'Anderlecht. In quel momento magari era stata una scelta sbagliata. Questo è forse il rammarico più grande, fino adesso, della mia carriera, se devo essere onesto con me stesso. Non aver fatto come magari i giovani, come Lulli che sta facendo qua, che ha fatto le giovanili, poi la prima squadra e poi magari un passo diverso, un passo più alto

Ho visto che stavate bene. Ho trovato dei video in cui facevi dei vlog in camera all'Anderlecht, con i compagni.

Sì, con i compagni. Era casa mia. Adesso alla Roma mi sento ancora meglio perché sto giocando da anni e la gente mi tratta veramente benissimo. Sono cresciuto anche io, ho un figlio che sta crescendo qua a Roma, ho mia moglie. La mia vita è cambiata un po', la mia personalità e la mia maniera di pensare sono cambiate. Però l'Anderlecht era veramente casa mia, dove la gente mi conosceva da quando avevo dieci anni fino ai diciotto. Sei comunque un bimbo che cresce là e facevano veramente tutto per me

Pazienza è una parola che ti sei tatuato e che torna nella tua carriera. Anche con l'ultimo infortunio che hai avuto c'è voluta pazienza.

Sì, ancora. Veramente non me lo aspettavo così duro, un infortunio. Per fortuna non ho mai avuto niente di questa gravità. Neanche questo è gravissimo, però diciamo che non avevo mai avuto niente del genere. Anche in questo periodo devi essere paziente, non giocare, vedere i compagni giocare, non poterli aiutare

Poi fai un lavoro con un preparatore che hai trovato ad Anversa, immagino. Quando hai iniziato questo lavoro?

Quando sono venuto alla Roma, quindi nel 2022

E come avete impostato questa fase di recupero?

Bene. Sono stato un po' a casa. Il club, il mister e il dottore mi hanno concesso di andare un po' a casa, perché non potevo fare tantissimo, solo un po' di esercizi. Quindi magari è stato un po' più facile. Però comunque, quando devi vedere la partita in TV...

La soffri lo stesso.

Bruttissimo. Non me lo immaginavo così, così tanto. Però ci siamo quasi

E pazienza. Tu hai anche detto che a volte in partita, soprattutto adesso alla Roma, il tuo peggiore avversario è il pensiero, la mente.

Sì, sì, di sicuro. Particolarmente nei casi in cui hai poco lavoro, i tuoi pensieri ti possono travolgere se non ci lavori sopra, per non farti travolgere. È quello che faccio anche con il mio mental coach, come avevo già detto. È un lavoro specifico che facciamo sulla visualizzazione, sul respiro. Se ci fai caso, faccio veramente un lavoro a 360 gradi: sul cibo, sulle saune, sul caldo e sul freddo, sul recupero, sulle respirazioni, sulle visualizzazioni. Per caso avevo iniziato un mese prima di Roma-Feyenoord con le visualizzazioni. Non so se sia un caso o no, ma il mese dopo ho iniziato a giocare

E tu comunque lo fai prima di ogni partita?

Prima di ogni partita, anche a volte durante la settimana. Non solo prima della partita

E il pensiero negativo in partita come lo gestisci? Quando sei lì e magari per dieci o quindici minuti non arriva nulla?

Provo a respirare. Ci sono due o tre esercizi che faccio magari durante la partita. È una respirazione di due, tre, quattro, cinque secondi, che faccio velocemente e che ti toglie la tensione nel corpo. Aiuta tantissimo, perché se hai meno tensione, ovviamente anche nella testa ti rilassi di più, diciamo, nel modo giusto durante la partita

E rimani sempre connesso con la partita

Quello è l'obiettivo: rimanere dentro la partita, non andare a cercare cose fuori che non sono ancora successe o che stanno per succedere. Rimanere nel momento, rimanere qua, adesso, e non pensare che tra due minuti magari può arrivare un tiro. Vivere proprio nel momento e provare a seguire la partita così. Perché sennò, quando non c'è lavoro, pensi

Tu hai citato Roma-Feyenoord, dopo ci arriveremo con calma, perché una domanda te la devo fare.

Aspetta, aspetta. La mia seconda foto, allora che ci siamo, è questa. Questa notte ho iniziato veramente la mia carriera nei professionisti

È cambiato tutto lì?

Sì, è cambiato tutto lì. È cambiato tutto in quelle tre partite: prima Feyenoord-Roma, poi Frosinone-Roma e poi Roma-Feyenoord. È lì che ho iniziato veramente a essere un professionista

È la notte che hai aspettato tutta la vita. La tua occasione.

Sì. Sai che pensavo, quando vedevo questa foto, e l'ho anche detto una volta a mia moglie... Vedi in TV magari tanti portieri che hanno iniziato essendo secondi o terzi e poi succede qualcosa con il primo o con il secondo, anche durante la partita. Magari un infortunio del primo portiere. Poi iniziano a giocare, giocano bene o benissimo in quel momento e iniziano così. Fino a Roma-Feyenoord era successo tantissime volte a me, anche al Benfica qualche volta, i primi anni. Poi qua alla Roma un po' meno, però avevo avuto qualche occasione. Non avevo mai avuto quella sensazione che oggi è veramente il momento giusto. La sensazione dentro di te che magari vedi in TV. Ti dico, magari un Iker Casillas, che entra nella finale di Champions, fa una partita della Madonna e inizia da lì la carriera per diventare uno dei migliori di sempre. Non dico che nel mio caso sia così, però quando vedi quei momenti dici: "A me non succederà mai una cosa del genere, è impossibile". Però quella settimana di Feyenoord-Roma, Frosinone-Roma e Roma-Feyenoord, dentro di me avevo veramente la sensazione: "Adesso è il mio momento. È arrivato il mio momento". Mi vengono i brividi

Ti vengono i brividi?

Sì, mi vengono i brividi perché era veramente una sensazione dentro che non puoi spiegare. Lo sapevo: basta, adesso non lo lascio più. Succederà una cosa come succede agli altri che vedo magari in TV, che entrano, subentrano, fanno una partita della Madonna e da lì non escono più. Quella settimana sapevo: "Adesso è il momento". Una sensazione dentro lo stomaco, proprio

Lo dicevi agli altri o tenevi tutto dentro?

No, non l'ho mai detto. Però lo sapevo, lo sentivo. Lo sapevo prima della partita. In quella settimana avevo una carica, un'adrenalina diversa, come quando ero più piccolo, nelle giovanili, quando giocavo sempre. Avevo veramente quella sensazione: "Adesso è il mio momento di essere importante". Ed è successo così. È veramente una cosa... Non so se magari è anche un po' dovuto a quello che ho fatto il mese prima, quando ho iniziato a fare le visualizzazioni, quando ho fatto le manifestazioni scrivendo delle cose che faccio ancora adesso. Era una sensazione profonda che non si può spiegare. Però lo sapevo».

Quando rivedi quelle immagini, anche i giorni dopo, che cosa provi?

I giorni dopo, veramente, c'era una partita Roma-Torino, due o tre giorni dopo, in cui mi sentivo malissimo perché venivi da qua e non potevi andare oltre (ride, ndr). Per una settimana ero veramente in... Non so come si dice, estasi?

E invece la gestione dell'errore, il rovescio della medaglia? Sei uno che si bacchetta, che lo soffre tantissimo o resetti?

Dipende dal momento in cui sono. Ovviamente ti dicono tutti: "Resetto e vado avanti". Però non è così tanto facile, perché comunque soffri. Se vuoi fare una cosa fatta bene e poi fai un errore, ovviamente anche in ogni lavoro, anche in qualcosa di semplice, dici: "Cavolo, ho sbagliato". Però nel calcio ci sono anche tante pressioni da fuori e quindi ti senti un po' responsabile per tutto l'umore di chi hai intorno. Soffri un po' di più. Però oggi nel calcio ci sono così tante partite che domenica fai un errore, mercoledì giochi bene ed è passato

Ti faccio l'ultima domanda sulla pazienza. È un tema delicato, ma tu sei il più forte senza giocare in nazionale. È una cosa alla quale pensi? Anche banalmente quest'ultima estate, con il Mondiale...

Sì, magari quello era il primo momento in cui pensavo: "Potevo stare là, potevo vivere delle sensazioni diverse, nuove". Per la prima volta, durante l'estate, mi dicevo: "Io sono qua in vacanza e ci sono tanti giocatori contro i quali ho giocato che stanno ancora facendo quello che amiamo di più". Quella cosa mi dava un po' fastidio. Però ci sta, non posso dire molto di più

Parlavamo di pazienza. Ci sono due abbracci che sono proprio l'esempio. Raccontamelo tu: il primo abbraccio.

Questo lo vedo ancora a volte su Instagram. Quel primo abbraccio è veramente... Se vedi la faccia, è ancora un bimbo senza barba, senza baffi, senza niente. Pulito, proprio pulito. Qua già sono cambiato un po'. Anche la mentalità e la personalità erano molto diverse. Quello che vi dicevo è che quella era la settimana e quello era il momento in cui sentivo che era il mio momento. Qua, invece, vi posso dire che era un po' forzato. Era una cosa più grande di te, in quel momento, a diciotto anni. Avevo giocato una bella partita, poi avevo fatto un errore che si vede pochissimo: uno che entra con la palla in porta, che la blocca pure. Non è che avevo lasciato la palla lì. Era veramente una cosa che non vedi spesso. Però era un mese e mezzo dopo la partenza dall'Anderlecht. Se lo vedo dopo dieci anni, posso ammettere a me stesso che magari era una cosa un po' forzata, tra virgolette. Non era ancora il mio tempo. Lo vedo anche con molta serenità, perché quel ragazzo è molto diverso da questo ragazzo. Direi che è andata benissimo così. Alla fine io credo veramente che le cose debbano andare come vanno. Questo è il mio percorso e sono veramente fiero. Da quel momento, tutti gli anni dopo sono stati molto peggio, perché lì avevo fatto un errore e tre giorni dopo avevo giocato di nuovo

Si sarebbero fermati lì, magari?

Magari non fermati, però magari non sarebbero più arrivati a questo livello. Sono veramente fiero. In questa linea, vedi questa linea bianca che è veramente sottile...».

Tu ti ricordi quello che ti ha detto quella sera?

Sì, Rom mi parlava anche dell'Anderlecht. Mi parlava della gente dell'Anderlecht, che sarebbe stata veramente fiera di me in quel momento, perché ero arrivato a giocare quella partita. Mi ha detto che era veramente fiero di me. È veramente una bella persona, che vuole aiutarti senza chiedere qualcosa in cambio. Lui non lo doveva fare. È stata una cosa che gli è venuta dal cuore, veramente bella

Quando vi siete ritrovati a Roma, ne avete mai parlato di quella sera?

Di quella sera no. Però sai che quando io ero nelle giovanili dell'Anderlecht, Rom ha iniziato a giocare per la prima squadra. Quindi non è che ci conoscessimo personalmente veramente bene. Lui sapeva chi ero perché ero nelle giovanili e lui già era quello che era. Quando è arrivato alla Roma, il primo giorno ci siamo salutati come fratelli. Poi, quando è arrivata l'estate, ad agosto, in palestra mi ha detto: "Sei pronto a diventare il primo portiere quest'anno?". E vedi, lui lo sapeva. L'ha detto veramente. Ed è stato così, dopo cinque o sei mesi

Quella sera dell'errore, quanto l'hai rivista nella notte, nei tuoi pensieri? È stato un incubo?

Sì, è stato un po' un incubo. Anche perché quella partita era la prima grande partita della mia carriera. Tre o quattro giorni prima avevo fatto una partita di coppa, che era la mia prima da professionista, l'esordio in assoluto per un club. Tre o quattro giorni dopo c'era questa partita, quindi era la prima grande emozione che avevo vissuto nella mia carriera. Ci sono rimasto male per diversi giorni».

Però dopo quella partita c'è chi ha detto: "Complimenti al Benfica per aver fatto giocare un ragazzo di diciotto anni. Questo portiere è un fenomeno".

Sì, Mourinho. Lo so. Anche questa è veramente una bella cosa che ha fatto, perché, come Rom, non è che doveva dire una cosa del genere. Non doveva spendere una parola per un ragazzo che non conosceva neanche. Ho veramente apprezzato questo gesto, come ho apprezzato anche quello di Rom, che magari mi ha dato un po' più di serenità e un po' più di spinta in quella fase. Perché dopo quella partita ne ho giocate altre quattro o cinque, poi sono stato male per dieci giorni con la febbre alta e poi non ho giocato. Tanta gente diceva, o pensava, che per quell'errore non avevo più giocato. Invece, dopo quella partita, avevo giocato altre quattro o cinque partite di seguito. Era dopo la sosta di settembre o ottobre, non so. Poi tutte le partite tra ottobre e novembre, tra le due soste, le avevo giocate io. Durante la sosta sono stato male, ho avuto la febbre, poi è rientrato l'altro portiere e non sono mai più stato veramente il primo portiere al Benfica».

Una cosa che ti ha sorpreso è che lui, una o due settimane prima, ti abbia spiegato una scelta tecnica. Tu hai detto: "È la prima volta che qualcuno mi dice..."

Due o tre settimane prima della prima partita con mister De Rossi. La settimana prima giochiamo Milan-Roma, che finisce un po' male, e poi abbiamo Roma-Verona in casa. Durante la settimana avevo già capito che non giocavo. Non era una cosa diversa, non ero incavolato».

Non eri sorpreso.

Non ero sorpreso. Però era la prima persona che mi aveva spiegato... Non il perché, però mi aveva chiamato nel suo ufficio e mi aveva detto: "Guarda, Mile, per questa partita ho scelto di non farti giocare, di far giocare lui". Lui non mi conosceva, non mi aveva mai visto allenare. Poi mi ha detto: "Però questa settimana in allenamento ho visto una cosa veramente interessante. Quindi allenati, perché il tuo momento arriverà presto". A volte un allenatore ti dice che il tuo momento arriverà, quindi non è che lo prendevo così tanto letteralmente, seriamente. Però era la prima volta che qualcuno, prima della partita, voleva spiegarmi, o comunque dirmi, che non giocavo. Non è che doveva farlo. Poteva mettere la formazione sulla scrivania oppure potevo vederla nella riunione o nello spogliatoio. Invece no. Lui mi ha visto passare davanti al suo ufficio e ha detto: "Mile, vieni un attimo". Poi mi ha spiegato questa cosa e subito ho sentito che con lui, con questa persona, per me sarebbe stato diverso

E la domanda te la devo fare: come hai vissuto invece il suo addio?

Un po' male. Un po' male, veramente. Con lui ci sono rimasto veramente male, perché è stata una persona che ha cambiato tutto per me nel calcio. E quando ti cambiano le cose nel calcio, ti cambiano tantissime cose nella vita. Lo ringrazierò per tutta la vita».

La tua ultima foto?

La mia ultima foto è questa. Era l'ultima partita in casa dell'anno scorso, quando sapevamo che, se avessimo vinto l'ultima partita, la Roma sarebbe tornata in Champions. Era un momento veramente bellissimo ed emozionante, perché avevamo il nostro destino nelle nostre mani. Dopo l'ultima partita in casa viene sempre la famiglia in campo e quindi per me è stata la prima volta con mio figlio. È una cosa veramente speciale vederlo all'Olimpico, dove ho vissuto già per tre o quattro anni tantissimi momenti emozionanti, tantissimi momenti belli. È stato veramente un momento bello

Vai con quella.

Questo è il primo momento e questo è l'ultimo bello, diciamo. L'anno scorso è stato un anno veramente spettacolare, però ci sono stati anche i momenti più bassi, quando tanti intorno a noi non ci credevano più. E vedi, quando continui sempre a fare come facevamo e come stiamo facendo con il mister, che è veramente una cosa che non ho mai visto fino adesso in un allenatore così

Ecco, che cosa è cambiato con Gasperini?

La mentalità. Il lavoro fisico che fanno i ragazzi, il lavoro tattico, sicuramente, perché ha un modo diverso di giocare. Si respira anche un'aria diversa, secondo me, una mentalità molto più vincente, di cui avevamo bisogno. Perché questo club ha veramente tutto. Sono stato in un altro grande club come il Benfica, però questo club ha veramente tutto per fare bene

E quell'urlo che fai in mezzo ai tifosi è un po' la tua rivincita?

È un po' tutto quello che usciva, non solo dell'anno scorso, della stagione scorsa, ma anche di tutte le stagioni prima. Perché mi ricordo che la prima stagione siamo arrivati sesti. Poi la seconda stagione che ho fatto io, due anni fa, siamo arrivati quinti, a due o tre punti, forse due, dalla Champions. Poi questa era veramente la stagione giusta, in cui hai fatto un percorso e hai raggiunto quello che era l'obiettivo dell'anno scorso, che era stato l'obiettivo della Roma negli ultimi anni. È difficile dirlo adesso, è difficile dirlo oggi, però, come vedono tutti, stiamo veramente andando benissimo. Come ti dico, il lavoro tattico e il lavoro fisico ci stanno mettendo sopra a tanti, rispetto a dove magari prima eravamo simili o un po' più sotto. Adesso, con questa mentalità, stiamo andando sopra e questo vuol dire tanto

Mi dici una sola qualità in cui ti senti davvero forte? Io penso alle uscite basse...

Sì, le uscite basse, perché magari ho quella velocità per anticipare

Le hai sempre allenate?

Sì, da piccolo. Fin da piccolo con mio papà, che faceva anche le stesse uscite basse

Anche se accetti il rischio?

Sì. In quel momento non hai tempo per pensarci, però è un rischio... Come si dice? Un rischio calcolato

Calcolato. Va bene, direi benissimo. Grazie, Mile

Grazie a voi, grazie. Bellissimo, veramente. Mi fa piacere