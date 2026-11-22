Roma travolgente ha superato per 1-5 il Parma nel match di ieri del Tardini. I giallorossi, trascinati da uno straripante Donyell Malen autore di un poker, hanno vinto una partita che nonostante il risultato largo è stata soprattutto nel primo tempo complicata. Una. I giallorossi, trascinati da uno straripanteautore di un poker,

Sul fronte arbitrale ha fatto molto discutere, in un match molto acces, un episodio in cui Mancini in un contrasto aereo ha tirato leggermente i capelli di El Bilal Touré. Nello scontro, il difensore romanista è stato colpito al labbro da una gomitata. L'attaccante del Parma, però, con una storia pubblicata oggi sul suo profilo Instagram ha voluto sottolineare l'episodio che non è stato sanzionato dall'arbitro Sozza. Touré ha pubblicato la foto e ha scritto "Favoritismi". Un messaggio di netta protesta.