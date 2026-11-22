Paura per Paredes: sviene durante un'intervista dopo la vittoria della Copa Sudamericana. Il Boca rassicura sulle sue condizioni (VIDEO)Altre
#ParteMédico Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá. 🏆💙💛💙 https://t.co/zGoHBT74ZB— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026
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