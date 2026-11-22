L'ex centrocampista della Roma ha conquistato la Copa Sudamericana con il Boca Juniors, vittorioso per 2-0 contro l'Atlético Mineiro. Attimi di paura per Leandro Paredes nella notte., vittorioso per 2-0 contro l'Atlético Mineiro.

Durante i festeggiamenti, però, il capitano degli Xeneizes ha accusato un malore ed è svenuto in diretta mentre stava rilasciando un'intervista. Il centrocampista, già sostituito al 58' per alcuni capogiri, ha accusato un calo di pressione, complice anche il caldo e l'elevata umidità. Soccorso immediatamente, l'argentino è stato successivamente trasportato in una clinica per accertamenti, prima di raggiungere i compagni in hotel.

A rassicurare tutti ci ha pensato anche il Boca Juniors, che ha pubblicato sui propri canali social un video di Paredes intento a festeggiare con i compagni, ironizzando sull'accaduto. Lo stesso ex giallorosso ha poi tranquillizzato i tifosi su Instagram: "Grazie a tutti per i messaggi, è stato solo un capogiro per i troppi giri di campo tutti insieme", scherzando sulle celebrazioni per il titolo.