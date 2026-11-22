a Parma quel giorno, di fronte a quello stesso settore ospiti dove ieri ha preso posto anche Flavio Cobolli col papà Stefano, un argentino di nome Gabriel Omar e di cognome Batistuta vinse praticamente da solo una partita che si rivelò un trampolino verso lo scudetto. Ecco, ieri Donyell Malen ha fatto di più. Ha onorato quella stessa porta con un gioiello, stop e destro potente degno di Batigol. E poi nel secondo tempo ha guardato il cielo, ha rispedito in alto la nebbia che stava scendendo sul Tardini e poi ha deciso di giocare a poker con il pallone. [...] Negli ultimi 40 anni di partite giallorosse solo Vincenzo Montella — il 10 marzo 2002 in un derby vinto 5-1 — era riuscito a firmare quattro reti in 90 minuti. Era il 4 febbraio 2001, una data che i tifosi della Roma non possono dimenticare. Perché, di fronte a quello stesso settore ospiti dove ieri ha preso posto anche Flavio Cobolli col papà Stefano, un argentino di nomeche si rivelò un trampolino verso lo scudetto. Ecco,Ha onorato quella stessa porta con un gioiello, stop e destro potente degno di Batigol. E poi nel secondo tempo ha guardato il cielo, ha rispedito in alto la nebbia che stava scendendo sul Tardini e poi ha deciso di giocare a poker con il pallone. [...]

Siamo di fronte all'acquisto migliore di sempre in un mercato di gennaio della storia della Roma. Un po’ di numeri: 26 gol nell'anno solare 2026 in campionato, nessuno in Europa come lui, il Pallone d'oro Harry Kane — per dire — è a 21. E ancora: 12 reti in 11 presenze in campionato e 16 complessive in stagione. Malen è il dominatore. Lo sanno pure i compagni, che infatti a fine partita lo hanno sospinto in prima fila a prendersi gli applausi dei suoi tifosi. Sotto il braccio aveva il pallone, l'olandese. [...] Regali per la famiglia e per la Roma tutta: «Non si era messa bene la partita dopo l'1-1. Fare quattro gol non capita spesso: è una sensazione bellissima». [...]

Gasperini non smette di coccolarselo: «Chi c'è più forte di lui in serie A? Bah non so... i numeri parlano chiaro. Si può pensare a Lautaro ad esempio. Però Malen è straordinario in questo momento, per le sue caratteristiche e per come si combina coi meccanismi della squadra, che valorizza sicuramente un attaccante come lui». E certo che il lavoro di Gasp sull'olandese è stato importante: «Ma il giocatore era valido, altrimenti non vai in squadre forti come quelle in cui è stato lui. Io forse l'ho messo a giocare dove lui si esprime meglio, questo sì». E ancora, sulla partita in assoluto: «Mi è piaciuta la reazione psicologica dopo aver subito l'1-1, questa squadra dà sempre la sensazione di poter andare oltre l'episodio negativo — ha detto Gasp —. Wesley poi è stato decisivo e ha spaccato la partita. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions: con 5-6 cambi di livello puoi cambiare le partite. E non è sempre stato così». Non resta che assecondarlo sul mercato di gennaio, allora. Lo è stata per tutta la Roma.«Chi c'è più forte di lui in serie A? Bah non so... i numeri parlano chiaro. Si può pensare a Lautaro ad esempio. Però Malen è straordinario in questo momento, per le sue caratteristiche e per come si combina coi meccanismi della squadra, che valorizza sicuramente un attaccante come lui». E certo che il lavoro di Gasp sull'olandese è stato importante: «Ma il giocatore era valido, altrimenti non vai in squadre forti come quelle in cui è stato lui. Io forse l'ho messo a giocare dove lui si esprime meglio, questo sì». E ancora, sulla partita in assoluto: «Mi è piaciuta la reazione psicologica dopo aver subito l'1-1, questa squadra dà sempre la sensazione di poter andare oltre l'episodio negativo — ha detto Gasp —. Wesley poi è stato decisivo e ha spaccato la partita. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions: con 5-6 cambi di livello puoi cambiare le partite. E non è sempre stato così». Non resta che assecondarlo sul mercato di gennaio, allora.

(Corsera)