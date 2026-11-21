Lavuole crescere, costruire basi solide e soprattutto tornare a competere per traguardi ambiziosi. questo il messaggio che Johnha voluto trasmettere al dipendenti nel brindisi fatto agiovedì. Il nuovo Ceo giallorosso ha scelto di Incontrare personalmente il gruppo che lavora quotidianamente nel centro sportivo, per conoscerlo, presentarsi e condividere un brindisi di buon lavoro. Un primo momento di confronto, ma anche l'occasione per ribadire le intenzioni della proprietà. (...)il concetto consegnato ai dipendenti. (...)