Gasp punge i Friedkin: "Mercato? Per ora nessuna programmazione"

nov 21, 8:32

Ci sono soste che ti peggiorano l'umore. Forse perché Gian Piero Gasperini ha lasciato una Roma che veleggiava in campionato e ora "la ripartenza lascia sempre qualche dubbio". O forse perché si avvic...