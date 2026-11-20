Parma-Roma, i convocati di Gilardino. Recuperato Diego Carlos

nov 20, 18:46

Così come la Roma ha fatto meno di due ore fa, anche Alberto Gilardino, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico degli emiliani ne ha portati 25. Portieri 40 Edoardo Corvi, 30...