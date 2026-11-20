Malen: "Pausa breve, ritorno a lavoro"Social Network
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
A Parma c'è nebbia: la Roma atterra a Bologna e si muove in pullman
Cambio di programma per la Roma: la squadra giallorossa è stata costretta ad atterrare a Bologna e adesso sta raggiungendo in pullman Parma. Non è stato possibile atterrare nella città dove domani la...
Parma-Roma, i convocati di Gilardino. Recuperato Diego Carlos
Così come la Roma ha fatto meno di due ore fa, anche Alberto Gilardino, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico degli emiliani ne ha portati 25. Portieri 40 Edoardo Corvi, 30...
Palladino elogia Dovbyk: "L'ho visto con un altro piglio"
In prestito al Bologna fino alla fine della stagione, nelle ultime settimane si è molto discusso del futuro di Dovbyk. Dalla possibilità di interrompere il prestito da parte degli emiliani al passagg...