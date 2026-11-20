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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Calciomercato Roma: per Endrick è il Milan l'opzione preferita. Mou continua a fare muro
Continua la telenovela Endrick, con il giocatore che piace molto sia al Milan che alla Roma. Come scrive il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, sarebbero però i rossoneri la destinazione prefe...
Quote popolari o 13 miliardario?
LR24.IT (A. CIARDI) - Sulla carta, il turno meno agevole ce l'ha l'Inter, ospite di un'Atalanta che da un anno e mezzo sembra rientrata nei ranghi, cosa non complicata da prevedere, perché è più facil...
Calciomercato Roma, dal Brasile: nuovi contatti con gli agenti di Samuel Lino
La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi, e tra i nomi resta in auge quello di Samuel Lino del Flamengo. Come scrivono dal Brasile, il club giallorosso ha avviato nuovi contatt...