Come aveva annunciato in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha convocato Svilar, Dybala, Mancini e Gollini per la partita di domani pomeriggio a Parma.

Ecco la lista completa diramata dal tecnico.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

(asroma.com)