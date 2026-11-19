si muove alla ricerca di un difensore centrale in vista di gennaio. Come scrive il sito dedicato al mercato, negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse per Oliverdella Lazio, ma non è il solo della lista. Piace molto infatti anchevecchio pallino di Chivu e Marotta. Convincere i giallorossi sarà complicato, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di provarci ed effettuerà un primo importante tentativo già nel corso della sessione invernale