Il Valencia sta accelerando le proprie strategie in vista del mercato di gennaio e guarda anche in casa Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, dopo il vertice svoltosi a Madrid con Corey Woolfolk di Pitchwise Holdings e il direttore generale Javier Solís, il direttore sportivo Braulio Vázquez ha ottenuto il via libera dalla proprietà e dal presidente Kiat Lim per muoversi con un margine di spesa legato al Fair Play Finanziario della Liga intorno ai 9 milioni e con l'autorizzazione a coprire gli ingaggi di due giocatori in prestito, un attaccante e un difensore centrale, da mettere a disposizione del tecnico Aguirre.

Dovbyk, attaccante di proprietà della Roma attualmente in prestito al Bologna, oltre all'ex giallorosso Tammy Abraham, oggi all'Aston Villa, e a Jesús Rodríguez del Como. Il club spagnolo cerca una punta di stazza fisica, con buon bagaglio realizzativo ma attualmente poco impiegata, da poter tesserare già nella prima settimana di gennaio. Tra i profili sondati nelle ultime settimane da Braulio Vázquez con club e agenti figura anche Artem, attaccante di proprietà dellaattualmente in prestito al, oltre all'ex giallorosso Tammy, oggi all', e adel. Il club spagnolo cerca una punta di stazza fisica, con buon bagaglio realizzativo ma attualmente poco impiegata, da poter tesserare già nella prima settimana di gennaio.

(as.com)