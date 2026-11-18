Calciomercato Roma, dal Brasile: l'entourage di Endrick vede in maniera positiva un trasferimento in ItaliaMercato
O CENÁRIO MUDOU? Durante o Fala a Fonte, Bruno Andrade trouxe atualizações da situação de Endrick no Real Madrid. Insatisfeito com a minutagem baixa no time merengue, a equipe do jogador vê uma mudança para o futebol italiano com bons olhos. O Milan prepara uma investida pelo jovem em janeiro e o Real Madrid estuda pedir entre 60 e 70 milhões de euros (quase R$ 450 milhões) para vender o brasileiro. 👉 Saiba TUDO sobre o mercado da bola no Fala a Fonte, AO VIVO, de segunda a sexta, no YouTube da ESPN Brasil! Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images #FalaFonte #FutebolNaESPN #Endrick #Milan #RealMadrid— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) November 18, 2026
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