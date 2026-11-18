Calciomercato Roma, dal Brasile: il Milan prepara una maxi-offerta da 70 milioni per Endrick. Escluso il prestitoMercato
ALERTA DE ENDRICK INDO PARA O MILAN?! 🤯💰🇧🇷 Segundo apuração do nosso @vitorsergio, o clube italiano já iniciou os contatos, tanto com o Real Madrid quanto com o staff de Endrick, e deve mandar uma oferta total de 70 milhões de euros (R$ 445 milhões na cotação atual) pelo atacante, sendo 60 milhões de euros fixos e 10 milhões variáveis. A possibilidade de empréstimo está descartada. Além disso, os rossoneri sabem que precisam aumentar substancialmente o salário do brasileiro, que recebe cerca 3,2 milhões de euros livres de impostos por temporada (cerca de R$ 20 milhões). O Milan tomou ciência dos valores envolvidos nessa negociação e entende que tem fôlego financeiro para seguir no negócio. Para fechar a negociação, o Real Madrid também pediria duas cláusulas pensando no futuro: uma de posssibilidade de recomprar Endrick por 85 milhões de euros (faltando só definir se a janela de recompra seria de um ou dois anos) e outra que permitiria o Real igualar uma futura oferta, com o objetivo de diminuir a chance de Endrick reforçar o Barcelona ou outro time europeu de elite no futuro. Apesar de aceitar negociar com o Milan, o clube espanhol segue incerto sobre a venda, já que Mourinho ainda quer contar com o camisa 9.— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 17, 2026
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