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Maxi-offerta Milan per Endrick: 60 milioni sul piatto. Muro di Mourihno

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Endrick
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Il futuro di Endrick continua a tenere banco in vista della prossima sessione di calciomercato, ma la strada per le italiane si conferma in salita. Sia il Milan che la Roma hanno messo nel mirino il giovane attaccante brasiliano, ma sulla loro strada hanno trovato la ferma opposizione di José Mourinho.
Come riportato dal quotidiano, il club rossonero aveva studiato un'offerta importante da 60 milioni di euro, con l'aggiunta di altri 10 milioni di bonus e una clausola di recompra fissata a 80 milioni per consentire al Real Madrid di mantenere il controllo sul cartellino. Una proposta forte, supportata anche dai possibili canali preferenziali legati ai rapporti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore.
Dall'altra parte, anche la Roma continua a monitorare la situazione per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. Tuttavia, la resistenza del tecnico portoghese complica drasticamente i piani: Mourinho considera Endrick una pedina fondamentale per la rosa, ha intenzione di puntare su di lui e non intende privarsene a gennaio, bloccando di fatto qualsiasi ipotesi di cessione o prestito.
(Corsport)

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