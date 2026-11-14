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Endrick "promosso" anche da Ronaldinho: "È da Serie A, può giocare in tutte le parti del mondo"

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di Francesca Altobelli
Endrick
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In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del suo esordio con il Ravenna in Serie C, Ronaldinho ha parlato del futuro di Endrick. Il talento brasiliano trova poco spazio al Real Madrid con Mourinho ed è un obiettivo concreto per la Serie A in vista di gennaio, con il Milan e soprattutto la Roma (già interessata in estate) sulle sue tracce.
Interrogato sulle qualità del connazionale e su un possibile trasferimento in Italia, il Gaucho ha dichiarato: "Sarebbe da Serie A, certo. È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì...".

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