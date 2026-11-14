Calciomercato Roma: smentito l'interesse dell'Inter per Endrick

Garcia: "La Roma è un grande club, i tifosi creano atmosfere incredibili. C'è pressione ma quando vinci è meraviglioso"

nov 14, 15:14

L'ex allenatore della Roma ed attuale Ct del Belgio, Rudi Garcia, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche del suo passato romanista. Ecco le dichiarazioni del tecnico francese, che ha alle...