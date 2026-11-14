Calciomercato Roma: giallorossi avanti a tutti per Endrick. Balde non è una priorità

Come confermato da Matteo Moretto ai microfoni di Marca, il grande obiettivo della dirigenza capitolina è Endrick. Il brasiliano non ha ancora deciso al 100% se lasciare o meno il Real Madrid, e come affermato dall'esperto di calciomercato se lo stesso calciatore dovesse chiedere al club spagnolo di essere ceduto per giocare di più, verrà accontentato. La Roma è la squadra più avanti in questo momento per la corsa a Endrick. Il Milan e diversi club di Premier, però, restano in corsa.

Per quanto concerne, invece, il ruolo di vice Wesley, è stato accostato in questi ultimi giorni Balde del Barcellona. Il laterale resta in uscita dal club spagnolo ma per la Roma, almeno al momento, ricoprire con un acquisto quel ruolo non è la priorità dei giallorossi. La pista, infatti, viene definita come "abbastanza fredda".