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Calciomercato Roma: anche l'Arsenal punta Endrick. I blancos aprono alla cessione per 60 milioni

Mercato
di Francesca Altobelli
Endrick
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Si complica ulteriormente la corsa a Endrick per la Roma. Il talento brasiliano del Real Madrid, individuato dal ds Tony D'Amico come profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini a gennaio, è finito con forza anche nel mirino dell'Arsenal.
Chiuso a Madrid da una concorrenza spietata — composta da Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Arda Güler e Yan Diomande— l'attaccante classe 2006 fatica a trovare spazio e continuità. Proprio lo scarso minutaggio ha spinto i giallorossi (insieme a Milan e Sporting e Inter) a muovere i primi passi per provare a portarlo nella Capitale in vista della riapertura del mercato.
Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur l'inserimento dei Gunners e la posizione rigida del club spagnolo, però, rappresentano un ostacolo enorme per Trigoria. Pur non avendo messo il giocatore sul mercato in modo attivo, la dirigenza spagnola è disposta ad ascoltare offerte solo a partire da 60 milioni di euro.
Un dettaglio che frena le ambizioni della Roma: il Real Madrid, infatti, si mostra molto freddo all'ipotesi di un nuovo prestito (formula su cui puntavano i giallorossi), privilegiando esclusivamente cessioni a titolo definitivo davanti a proposte economiche pesanti.
Endrick

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