Calciomercato Roma: anche l'Inter su Endrick

Instagram, De Roon tra campo e famiglia: "Ruoli diversi, stesso impegno" (FOTO)

nov 13, 18:17

Marten De Roon ha confermato di essere un giocatore chiave per Gian Piero Gasperini. Il numero 15 giallorosso si è fatto trovare pronto nell'ultimo mese e ha risposto presente con delle ottime prestaz...