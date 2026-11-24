Oltre 2.500 posti auto coperti, prenotazione online con tariffe dedicate, navetta gratuita 24 ore su 24 e sconti esclusivi all'interno dell'aeroporto. Easy Parking, il servizio ufficiale di Aeroporti di Roma, offre una soluzione conveniente per chi parte da Fiumicino e vuole organizzare il viaggio senza stress.

Quando si programma una partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino, la scelta del parcheggio può fare la differenza in termini di comodità, organizzazione e convenienza. Per questo Easy Parking, il servizio ufficiale di Aeroporti di Roma, propone due alternative: il Lunga Sosta Scoperto, dedicato a chi cerca una soluzione pratica e orientata al risparmio, e il Lunga Sosta Coperto, pensato per chi vuole aggiungere alla convenienza anche la sicurezza di lasciare la propria automobile protetta dalle condizioni meteorologiche. Con oltre 2.500 posti auto coperti, quest'ultima soluzione è particolarmente indicata per le soste di più giorni.

Uno dei vantaggi principali è la possibilità di prenotare online, accedendo a tariffe dedicate e offerte particolarmente interessanti per le soste prolungate. Collegandosi al sito [Easy Parking – Consulta le tariffe e prenota] è possibile organizzare il parcheggio prima ancora di mettersi in viaggio. Il sistema di ingresso e uscita è completamente ticketless, grazie al riconoscimento automatico della targa, mentre per i clienti Telepass sono disponibili corsie dedicate che rendono le operazioni ancora più rapide. , grazie al riconoscimento automatico della targa, mentre per i clienti Telepass sono disponibili corsie dedicate che rendono le operazioni ancora più rapide.

Anche il collegamento con i terminal è studiato per garantire la massima praticità. Dal Lunga Sosta Coperto parte infatti un servizio di navetta gratuita, completamente elettrica e operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Durante il giorno le navette hanno una frequenza di 5 minuti, mentre nelle ore notturne il tempo massimo di attesa è di 15 minuti. Una soluzione pensata per accompagnare i viaggiatori verso il terminal con comodità, indipendentemente dall'orario del volo.

A rendere ancora più interessante l'offerta contribuiscono i vantaggi riservati ai clienti dei parcheggi ufficiali di Aeroporti di Roma. Chi sceglie Easy Parking può usufruire di riduzioni nei bar e nei ristoranti degli scali di Fiumicino e Ciampino, oltre a sconti presso i punti vendita Aelia Duty Free, sul servizio di Avvolgi Bagaglio e in una selezione di negozi presenti nelle Aree di Imbarco A ed E dell'aeroporto di Fiumicino.

Protezione dell'auto, collegamenti rapidi, tariffe online vantaggiose e ulteriori opportunità di risparmio: Easy Parking riunisce in un unico servizio tutto ciò che serve per iniziare il viaggio con maggiore serenità.

Per chi ha in programma una partenza da Fiumicino, è dunque un'occasione da valutare prima di scegliere dove lasciare l'automobile.