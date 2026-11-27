Mourinho e il cugino giornalista in conferenza stampa: "E' andato dove mi trattano male, non parlo con lui" (VIDEO)Altre
Mourinho embarrassing his 'cousin' 😅 https://t.co/wCb11aisv5— ESPN UK (@ESPNUK) November 27, 2026
APPENA ARRIVATO
Fiumicino, lascia l'auto al coperto e parti senza pensieri: con Easy Parking risparmi e hai tanti vantaggi
Oltre 2.500 posti auto coperti, prenotazione online con tariffe dedicate, navetta gratuita 24 ore su 24 e sconti esclusivi all'interno dell'aeroporto. Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroport...
Serie A: dopo 12 giornate sono 100 i gol in più rispetto all'anno scorso
Si gioca di più. E si segna di più. E segna di più anche la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha il miglior attacco del campionato. Il dato che la Lega Serie A, attraverso un post social ha voluto met...
Trigoria: la partitella la vincono i gialli. Soulé segna direttamente da calcio d'angolo (FOTO e VIDEO)
Allenamento per la Roma di Gian Piero Gasperini, che domani come spiegato non parlerà in conferenza stampa, in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Monza all'Olimpico. Tutti in campo a...
Calciomercato Roma, dalla Germania: la richiesta del Lipsia a gennaio per Nusa è di 100 milioni
Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse della Roma per Nusa, esterno offensivo del Lipsia. Magari anche cercando di inserire nell'operazione El Aynaoui, che il club tedesco vorrebbe r...