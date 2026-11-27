Special One, si è alzato a salutarlo e ha detto questo. In conferenza stampa, a Madrid, oggi c'era il cugino di Mourinho . Alla fine, lo, si è alzato a salutarlo e ha detto questo.

"Lui è uno dei migliori giornalisti in Portogallo, ma è andato in un gruppo dove mi trattano male. Ed è per questo che non parlo con lui". Ovviamente abbracci e sorrisi. Ma la legge di Mou è uguale per tutti.