Parma, Gilardino torna sulla sconfitta contro la Roma: "Abbiamo fatto molto bene per 68 minuti. Ci sono delle partite che non vanno finite così"Campionato
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Roma-Monza: l'Olimpico sarà tutto giallorosso. In vendita i biglietti anche per il settore Distinti Nord-Ovest
Per il match in programma domenica alle ore 18 contro il Monza, ci sarà uno stadio Olimpico completamente giallorosso. Il club capitolino, infatti, ha comunicato la messa in vendita dei biglietti anch...
Calciomercato Roma: previsto un summit per definire il budget. Rensch nome in pole per un'eventuale cessione
Gian Piero Gasperini è in attesa di confrontarsi con la società per delineare il piano da attuare in vista della sessione invernale di calciomercato. Il tecnico di Grugliasco vuole almeno due colpi: i...
Calciomercato Roma, il ds del Flamengo su Samuel Lino: "Interessa a molte squadre. La Roma? Non posso dire se è tra questi club"
La Roma è a caccia di rinforzi in vista del mercato invernale. Il club giallorosso cerca rinforzi importanti in attacco ma anche sulla corsia di sinistra. Il profilo di Samuel Lino sembra sicuramente...