Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia del match contro il Frosinone, è tornato a palare della sconfitta interna per 1-5 arrivata contro la Roma nell'ultimo turno di campionato. Ecco le sue parole.

Contro la Roma è stato decisivo il cambio da Champions di Wesley. Il Parma non aveva alternative a sinistra dalla panchina. In questo mese, come si fa a sopperire a questa assenza e come si lavora con i giocatori che ha a disposizione?

"Ci sono delle partite che non vanno finite come con la Roma, anche se abbiamo fatto molto bene per 68 minuti. Io sono contento di allenare questi ragazzi, sono concentrato ad affrontare queste quattro partite con questi ragazzi e a cercare il meglio da loro e da chi sceglierò di far giocare"