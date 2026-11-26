il classe 2007, tornato nella regione parigina, è stato fermato e interrogato dalla polizia nell'ambito di un'indagine relativa al noleggio fraudolento di un'automobile. Disavventura fuori dal campo per Robinio Vaz , attaccante di proprietà della Roma attualmente in prestito all'Hull City. Come riportato dal quotidiano francese ,nell'ambito di un'indagine relativa al noleggio fraudolento di un'automobile.

Il giovane attaccante si trovava a bordo di un veicolo a noleggio per il quale non erano state pagate le rate e che era stato quindi segnalato come rubato. Vaz è stato trattenuto dalla polizia e successivamente rilasciato nella mattinata di mercoledì. A chiarire la situazione è stato il legale del calciatore, che ha confermato l'archiviazione del caso per insufficienza di prove dell'esistenza di un reato. Nessuna accusa è stata dunque formalizzata nei confronti dell'ex Marsiglia.

(L'Équipe)