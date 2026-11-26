Il responsabile del settore giovanile della Roma Massimo Margiotta è stato ospite dell'iniziativa di Panathlon International "Un pallone per crescere. Sport, educazione e comunità: come il calcio può formare persone migliori".

Questo il titolo della conviviale organizzata a Sulmona, presso l'Hotel Meeting Santacroce, dalla sezione locale guidata dal presidente Armando Di Rocco alla quale hanno presenziato anche il Primo Vicepresidente UEFA Gabriele Gravina e il presidente della Lnd Abruzzo Ezio Memmo.

Davanti a una platea numerosa — arricchita dalla presenza dei ragazzi delle scuole calcio del territorio, dagli studenti del progetto Erasmus SF4Sport dell’istituto Giambattista Vico e dall’assessore allo sport del Comune di Sulmona Emanuela Cosentino — il dibattito, condotto da Domenico Verlingieri e Antonio Ranalli, ha approfondito tematiche legate all’importanza del ruolo delle famiglie, degli allenatori e delle società sportive nel guidare i giovani atleti lungo un percorso di maturazione che unisca il talento agonistico al rispetto, alla disciplina e all’inclusione.

Queste alcune delle parole pronunciate da Massimo Margiotta, profondamente legato all’Abruzzo attraverso le proprie radici familiari a Raiano, che si è intrattenuto a lungo con i ragazzi condividendo anche molti aneddoti legati alla sua carriera da calciatore: "Non mi sono mai visto come allenatore nel dopo calcio. Sono stato sempre vicino ai ragazzi, negli anni sono cambiate tante cose. Dobbiamo cercare di far capire ai ragazzi sia l'importanza della parte sportiva ma anche della scuola. Insieme alle famiglie non dobbiamo far sì che loro perdano di vista l'istruzione. Sia ai tempi del Vicenza, del Verona e adesso nella Roma insisto su questo aspetto. Vogliamo dare ai ragazzi più soluzioni per aiutarli a raggiungere il loro sogno. I ragazzi devono avere la possibilità di stare in un ambiente sano e pulito, che possa portare loro tanta gioia nel giocare a calcio e far sì che crescano come giocatori e come persone".

"Consiglio ai genitori di accompagnare i ragazzi, non mettere loro pressione e aiutarli a organizzarsi tra allenamenti e scuola. Non devono pensare ad avere un campione come calciatore, ma un campione come figlio. Il calcio è gioia. Loro devono divertirsi e impegnarsi, sapendo che per raggiungere l'obiettivo serve grande impegno. Nella Roma c'è il direttore sportivo Tony D'Amico crede molto nel settore giovanile, mi aiuta a far crescere i ragazzi non solo nell'immediato, ma nel futuro. Insieme stiamo cercando di lavorare con grande attenzione. Sono qui da pochi mesi, c'è una proprietà importante e una persona come mister Gasperini che è un maestro e viverlo quotidianamente è una grande esperienza".

Una visione pienamente condivisa da Gabriele Gravina: "La figura di Massimo nella sua ultima riflessione ha sottolineato un aspetto fondamentale, quello della multidimensionalità del mondo dello sport, dove molte volte siamo più votati alla creazione del campione. Massimo ha voluto ribadire quanto sia fondamentale l’aspetto educativo all’interno di un’organizzazione. Sicuramente è stato testimone di un percorso fondamentale, le linee guida vengono dettate da una società che ritengo oggi una delle società modello in Italia perché l’AS Roma ha una proprietà fortissima radicata su grandi valori del mondo dello sport e non solo perché sposa perfettamente quelle che sono le linee guida determinanti per la crescita dei ragazzi".

(Asroma.com)