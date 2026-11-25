Nel post gara del Parco dei Principi, Luis Enrique ha analizzato la prova del PSG nella sfida di Champions League contro la Roma terminata 2-2. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Prime Video.

Faceva i complimenti allo staff di Gasperini.

“È stata la partita più difficile per noi finora, senza dubbio. Appena gli abbiamo lasciato spazio ci hanno colpito. Ho parlato con i giocatori e sono della stessa idea. Complimenti a Gasperini.”

È un passo falso per il Psg?

“Meglio parlare del futuro della Roma, che è meraviglioso. Non mi stupirei se vincesse lo scudetto. Entrerà di sicuro tra le prime 24, ma spero di non incontrarla di nuovo, soprattutto nelle due partite. Al limite in finale…”

LUIS ENRIQUE IN CONFERENZA STAMPA

È stata una delle partite più difficili della Champions League?

"Non solo della Champions League, ma anche del campionato. È stata una delle partite più difficili di questa stagione e sono contento del risultato"

C'era molta curiosità di vedere come si sarebbe comportato il PSG senza Kvaratskhelia e Désiré Doué. Abbiamo visto Ferran Torres e Akliouche un po' in difficoltà questa sera. Questa inefficacia offensiva comincia a preoccuparla in assenza di questi due giocatori fondamentali?

"No, è stato merito della Roma. Indipendentemente dai giocatori che avessero disputato questa partita, saremmo stati in difficoltà, senza alcun dubbio. Quando c'è una squadra che pressa in questo modo, con questa intensità e questa mentalità, è molto difficile. Conoscevamo già queste difficoltà prima della partita, ma una cosa è parlarne e un'altra è superare questo tipo di pressione. È molto complicato. È per questo che la Roma meriterebbe più punti di quelli che ha in questo momento. Ricordo di aver visto le partite che ha perso contro il Real Madrid e il Manchester United. Avrebbe meritato più punti"

A sinistra ha scelto di schierare titolare Mayulu. Che cosa pensa della sua prestazione, anche in relazione alla complementarità con gli altri due attaccanti?

"Quello che penso della formazione è che fosse quella che ritenevamo più adatta a disputare questo tipo di partita, anche dal punto di vista fisico. Quando affronti una squadra di questo livello nel pressing, è molto complicato. Non c'è un'azione in cui puoi stare calmo, non c'è un'azione in cui puoi stare tranquillo. È complicato. Ieri avevo parlato della difficoltà di giocare questo tipo di partita, molto diversa da quelle a cui siamo abituati. Indipendentemente dai giocatori che fossero stati in campo, avremmo avuto delle difficoltà"

Può parlarci della crescita di Zabarnyi? Abbiamo l'impressione che sia un po' più a suo agio nelle ultime settimane, al di là del suo gol.

"È soltanto un'impressione. Continuate con questa impressione. È incredibile. Per me è stato quasi perfetto, molto intelligente, molto fisico, molto bravo con il pallone. È normale, è difficile cambiare mentalità quando si è già fatta un'analisi su un giocatore. Penso che abbia iniziato questa stagione in maniera brillante e sono molto contento di vedere il livello che ha, considerando la sua giovane età"

Ousmane Dembélé ha iniziato dalla panchina e Nuno Mendes è uscito abbastanza presto. Sappiamo che lei è un sostenitore delle rotazioni, ma questa era una grande partita di Champions League. I recenti infortuni la porteranno a essere ancora più prudente, anche nelle grandi partite?

"Certamente. Per Nuno Mendes è una questione di minutaggio. Specialmente quando si giocano tante partite, se giochi e non sei al 100%, corri un grande rischio. È quello che cerchiamo di gestire. Quando Nuno ha cominciato ad accusare un po' di stanchezza, abbiamo deciso di inserire un altro giocatore. Per quanto riguarda Ousmane Dembélé, se giochiamo ogni tre giorni, bisogna aver recuperato al 100% per giocare senza rischiare un infortunio. È quello che cerchiamo con i giocatori che rientrano dagli infortuni"

Ieri ha sottolineato che a Gasperini piace sempre attaccare. Contro le grandi squadre la Roma aveva sempre difficoltà a concludere la partita vincendo. Sembra che questa sera si sia spezzato l'incantesimo. Negli ultimi cinque minuti di recupero c'era la speranza di riuscire a ribaltare il risultato. Che cosa ne pensa?

"Quello che posso dire della partita è che abbiamo meritato il pareggio, ma avremmo potuto perdere. La Roma ha avuto molte grandi occasioni e avrebbe meritato di vincere o di pareggiare. Non so esattamente chi meritasse di più, ma è chiaro che per noi è stato molto difficile. Penso che sia la prima volta che affronto Gasperini. Sicuramente è la prima volta, perché me lo sarei ricordato. Le sue qualità come allenatore sono grandissime. Voi giudicate sempre le prestazioni delle squadre in funzione del risultato, ma la Roma meritava di vincere la partita contro il Real Madrid, meritava di vincere quella contro il Manchester United e forse meritava di vincere anche quella di oggi. È quello che penso di questa Roma di Gasperini"

Generalmente la Roma disputa ottime partite, ma tende a calare nel finale. Avevate ritrovato il vantaggio e pensavamo che forse sareste riusciti a stancarla un po' di più. Che cosa vi è mancato, al di là dei due attaccanti assenti?

"Penso che la partita sia stata molto aperta per tutto il tempo. Siamo riusciti a reagire al primo gol subito e poi, quando abbiamo segnato con Ousmane Dembélé, la partita si è aperta ancora di più. Pensavo che avessimo la possibilità di chiudere la partita e l'abbiamo avuta. Alla fine, però, c'è stato quel rigore e il risultato è quello che avete visto. Nessuna critica ai miei giocatori. È stato molto diverso da ciò che siamo abituati ad affrontare. Quando affronti una squadra di questo livello, sia fisico che tecnico, è sempre difficile. Non c'è stata una sola azione facile in questa partita"

Si dice che spesso si impari dalle sconfitte. Questa sera non avete perso, ma dalle difficoltà si imparano molte cose. Nuno Mendes ha detto in zona mista che è importante incontrare queste difficoltà adesso e non più avanti nella competizione.

"Spero di non ritrovare la Roma in un doppio confronto. Sarebbe molto intenso. È quello che spero. Mi piacerebbe ritrovarla in finale"

Dopo aver visto questa partita, ma anche quelle contro il Real Madrid e il Manchester United, secondo lei la Roma può vincere lo scudetto quest'anno?«

"Senza alcun dubbio. È lì, insieme alla Lazio, all'Inter, al Como e al Milan. Senza alcun dubbio. Per il livello calcistico, senza alcun dubbio. Per il livello dell'allenatore, senza alcun dubbio. E mi piacerebbe che la Roma vincesse lo scudetto"