Mati Soulé ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato per 2-2 in casa del PSG. Il talento argentino è stato autore di un'altra grande prestazione offrendo un assist al bacio a Hermoso valso il momentaneo vantaggio giallorosso. Ecco le sue parole.

Gasperini ha detto che ti stai completando anche giocando a sinistra. Da quella posizione è nato il gol di Hermoso, che ci ha raccontato essere uno schema provato in allenamento.

"Ovviamente lo sanno tutti, il mio posto è a destra, però oggi mi sono sentito molto bene a sinistra. Il mister a volte cambia e io non ho problemi a giocare in qualsiasi ruolo, lo posso fare tranquillamente. Ovviamente sono abituato a giocare sempre a destra, quindi, se non giochi tanto a sinistra, ti devi riabituare. Però mi sono trovato molto bene. Con Mario proviamo sempre queste cose. Dopo il gol mi ha detto che sapeva che l’avrei messa lì, perché sono andato fino in fondo e non c’era altro da fare che metterla dietro"

Hai una capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica che, in questo momento, in Italia hanno in pochi. Complimenti per come sei migliorato.

"Volevo ringraziarvi. Quello che mi piace di più è provare a dribblare e a saltare l’uomo. Come si dice, non proviamo tanto a saltare l’uomo e, come ha detto lui, forse è una cosa che manca un po’. Quindi è quello che provo a fare, penso che sia la cosa che mi piace di più e che riesco a fare meglio"

Sai che stai facendo arrabbiare i tifosi della Juventus quando ti vedono giocare così?

"Lo so, lo so. A volte vedo dei messaggi, però che devo fare? Adesso sono molto contento qui a Roma e stiamo facendo un bel percorso, che spero possa continuare"