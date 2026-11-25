Arrivano sui social le reazioni dei giocatori della Roma dopo il pareggio per 2-2 conquistato al Parco dei Principi contro il PSG in Champions League.

Niccolò Pisilli ha commentato con leggerezza il risultato ottenuto in trasferta: "Golden punticino". Sul proprio profilo Instagram ha commentato con leggerezza il risultato ottenuto in trasferta:

Paulo Dybala, invece, ha condiviso un messaggio che sottolinea l'ambizione della squadra: "Volevamo vincere. Resta un buon risultato contro una grande squadra. Forza Roma!". , invece, ha condiviso un messaggio che sottolinea l'ambizione della squadra:

A fare eco ai compagni anche Marten de Roon, che ha celebrato la prova collettiva: "Orgoglioso di questo gruppo e di quello che abbiamo dimostrato stasera. Continuiamo a crescere e lottare, insieme".

Commento social anche per Donyell Malen. L'olandese, partito a sorpresa in panchina, ha realizzato il rigore del 2-2. "Fede sulla pressione" ha scritto.