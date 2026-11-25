LAROMA24.IT - Gasperini sorprende tutti con le sue scelte, scegliendo di lasciare in panchina Cristante e Malen, oltre a Dybala. Il primo tempo è fatto di sacrificio e ripartenze e il gol di Hermono ne è la dimostrazione. La Roma ha il merito di restare in gara per tutto il match e di riconoscere la superiorità di un PSG bi-campione d'Europa. La gara a scacchi di Gasp nella gestione delle sostituzioni è perfetta.

SVILAR 6.5: L'unico vero miracolo lo compie su Dembele, ma sull'azione che porta il VAR a richiamare l'arbitro sui suoi passi per concedere un rigore solare, visto anche da Marte. Para bene con i piedi, e quella vale.

MANCINI 5.5: Soffre tanto la velocità di Mayulu e Ferran. Del terzetto difensivo è quello che va più in affanno e per questo si becca anche un giallo che condiziona la sua gara. AL 67' GHILARDI 6: Più ordinato di Mancini, il suo ingresso ridà equilibrio alla difesa romanista.

NDICKA 6: Si perde la marcatura sul gol del pareggio, sfiora un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La sua gara è poi attenta e fatta di grande concentrazione.

HERMOSO 7: Guida la catena di sinistra e da un suo recupero arriva proprio il gol che porta la sua firma. É il più attento del terzetto difensivo con chiusure provvidenziali. Il tutto fare di Gasp perché è l'onnipresente e il giocatore più pericoloso anche in fase offensiva.

MOLINA 6: Partita buona in fase di copertura, quasi nulla in quella di spinta. Non ha grandi occasioni per rendersi pericoloso oltre la trequarti, ma svolge bene il suo compito. AL 67' MALEN 7: Entra e fa quello che sa fare meglio, cioè segnare. Dagli undici metri è un cecchino, ma il suo ingresso crea scompiglio nella difesa parigina.

DE ROON 6.5: Nelle preventive chiude bene gli spazi fin quando il PSG non decide di rompere ogni modulo. Ha l'arduo compito di arginare la mediana più forte d'Europa e anche oggi porta a casa la pagnotta.

KONÉ 5.5: L'aria di casa non gli fa bene. Troppo timido e in alcuni momenti sembra rinunciatario. AL 63' CRISTANTE 6: Deve dare fisico e ordire alla mediana. Con De Roon forma una coppia più assortita rispetto a quello con Koné.

WESLEY 5.5: Attento su Akliouche, ma il vero pericolo è Hakimi. L'errore che porta al fallo da rigore è da cerchiare in rosso.

PISILLI 6: Primi 45 minuti nella terra di nessuno, poi nella ripresa entra in gara con un bel break offensivo che chiama Safonov all'intervento prodigioso. Cambia più ruoli all'interno della partita e cerca di eseguire al meglio i compiti tattici che Gasp gli affida.

SOULÉ 7: Il più ispirato in fase offensiva, colleziona l'assist per il gol di Hermoso, ma in occasione del pareggio del PSG non fa buona guardia sul primo palo. Nella ripresa conduce una buona gara e da un suo sinistro arriva il rigore trasformato da Malen. AL 83' LULLI S.V.

CASTRO 6: Lotta, sbraccia, rincorre. La partita del 9 giallorosso è di puro impegno e sacrificio. Non può fare molto altro. AL 63' DYBALA 6.5: Entra col piglio giusto, ha l'intelligenza di servire Soulé in area di rigore piazzato meglio di lui e da quella giocata arriva il rigore del pareggio.

GASPERINI 7: Sorprendono alcune scelte iniziali, ma lo sviluppo tattico della gara gli danno ragione. Sfrutta la freschezza di Malen, Cristante e Dybala nella ripresa dove la Roma tiene testa al PSG. Questa Roma sta diventando grande e il suo allenatore ne è l'artefice.