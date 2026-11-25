Youth League, PSG-Roma 1-2 (Paratici 11' 42, Koukaba 49'): segui in tempo reale. Accorciano i francesi. Koukaba colpisce di testa libero da marcatureSettore giovanile
A disp.: Saleh, Ayari, Paisley, Mboumba, Nzala, Talanga, Gomes, Abloh, Abdoun.
All. Jean-François Vulliez
A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Camara, Dattilo, Ballarin, Forni, Romero, Strata, Vasta.
All. Mattia Scala
APPENA ARRIVATO
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