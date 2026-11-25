La moglie di Messi, Antonela Roccuzzo, ha pubblicato delle fotografie per mettere in fila il mese di novembre.

E, nella prima di queste diapositive, c'è tutta la famiglia al completo. Uno dei figli di Messi, Ciro, nel giorno del suo compleanno, indossa anche la maglia della Roma. Gli altri due hanno una maglia dell'Argentina (Thiago) e del Barcellona (Matteo).