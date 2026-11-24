Totti, questa sera, è stato ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Queste le parole dell'ex capitano. Francesco, questa sera, è stato ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Queste le parole dell'ex capitano.

Che belva si sente?

"Più che belva una farfalla, mi piace volare e andare nel futuro. Non so cosa mi aspetta ed è diverso dalla mia vita attuale"

Le piacerebbe sapere quello che la aspetta...

"Ho un po paura, le sorprese sono le migliori"

Sei migliorato in TV...

"Poco poco si, qualche aggettivo..

Paura del futuro?

"In questo momento no. Nel calcio a molti piace apparire. A me piace sempe stare nelle retrovie"

L'ultima bugia che ha detto?

"A una persona ho detto che ho preso Isabel alle 15:30 e invece non era alle 15:30, erano le 12:30. L'ho fatta uscire prima, senza dire niente. L'ho portata a pranzo, per portarla qua (ride, ndr)"

Non le è mai piaciuto il soprannome Pupone, quale preferisce Pupone, Gnomo o Il Prescelto come la chiamava sua madre?

"Mia madre non mi ricordo mi chiamava il Prescelto.."

Lei ha il gladiatore tatuato sul braccio..

"Non ha nemmeno le gambe, ha avuto un infortunio. Si è fermato (ride, ndr). Ho detto: 'Poi quando vinceremo un altro scudetto faremo il resto'"

Il suo pregio migliore?

"La genrosità"

Il difetto peggiore?

"SOno permaloso, rosicone"

Sono due cose diverse..

"Sono permaloso, non ho mai invidiato nessuno"

Quando si offende..

"Quando le cose non sono vere, spesso nemmeno puoi dire la verità. A volte sai che una cosa non è vera ma non puoi sempre stare lì a ribadire, preferisco evitare e rosico internamente"



Una cosa che le ha dato fastidio?

"Ti vedono da una parte e invece stai da un'altra, sempre le stesse cose"



Lei ha detto di non poter fare l'allenatore perchè troppo buono...

"Quando sei dall'altra parte e tutto più semplice. Mettendosi nella posizione dell'allenatore mi dispiacerebbe non far giocare qualcuno"

La sua ironia?

"Prima ero molto rosicone. Maurizio Costanzo mi fece cambiare idea, mi disse di essere auto ironico, di non prendermela. Da quel giorno mi è cambiata la prospettiva in meglio"

Una critica che trovava giusta?

"Quando mi dicevano che ero coatto"

Come si spiega la sua popolarità che va oltre?

"Forse è l'amore che ho dato a questa città, che non l'ho mai tradita e mai gli ho girato le spalle"



Ha mai temuto di perdersi?

"Se sei umile e riservato riesci a camminare tranquillamente, non ho mai avuto grilli per la testa"

Meglio i soldi o il potere?

"Nessuno dei due, preferisco la salute"

Cosa le piace del successo?

"Non mi fa impazzire, non mi piace apparire"



Cosa non le piace allora?

"Chi pensa di essere diverso solo perchè famoso"

Per lei è un po' soffocante?

"Si è bello ma ci sono momenti in cui vorresti essere una persona normale, quello che poi sono"

Lei già nelle giovanili ce l'aveva fatta? Quando lo ha capito?

"No. L'ho capito in prima squadra. Li ho capito che non era più un divertimento ma un lavoro, che potrebbe essere facile arriviarci ma difficile rimanerci"

C'era qualcosa che le veniva meno bene in campo?

"Io mi divertivo, mi riusciva tutto e fare quello che mi chedevano"

Ha mai avuto paura?

"Mai. Solo il 28 maggio quando ho smesso"

L'amore per la città l'ha condizionata nelle scelte?

"Nel 2004 potevo andare a Madrid. La testa lo voleva ma il cuore no. Alla fine è stata la decisione più giusta. Al Real avrei vinto di più"

Sarebbe stato giusto il pallone d'Oro?

"Col Real avrei avuto più possibilità, con la Roma era difficile"

Ch effetto le fa essre stato l'ultomo a vincere lo scudeott

"Da romanista non molto, quest'anno può darsi...la storia della Roma sono tutti se, ma, speriamo...(ride, ndr)"

L'addio alla Roma è stato doloroso. Cosa cambierebbe di quel finale?

"Avrei cambiato il modo di comportarsi della società nei miei confronti, avrei preferito che mi rispettassero di più dopo quello che avevo fatto. Ho lottato fino a 6 mesi prima che finisse, a dicembre ho mollato mentalmente per quello che stavo ricevendo da persone che non mi sarei mai aspettato"

Cosa prova a rivedere l'addio?

"Ogni volta piango e ripenso a 25 anni di carriera. Fortunatamente piano piano ti rialzi e cerchi di camminare perchè la strada è ancora lunga. Però fare il giro di campo e vedere tutti che piangevano, sono cose che non pensavo potessero mai accadere. Cercavo di tenermi ma era più forte di me. Io e loro siamo una cosa unica e nessuno ci dividerà mai"

Ci ha fatto pace con l'idea di essere un ex?

"Si, alla fine sei un ex. Ma quando vai in giro ti chiamano sempre Capitano. Non ti fanno sentire un ex"

Cosa ha trovato dopo il calcio?

"Dopo il 28 maggio non mi andava più di fare niente, ero diventato un pigro, non mi andava di vedere gli amici. Una mini depressione, mi ero chiuso in me stesso. Poi gli amici e i familiari mi hanno aiutato. Nel mondo del calcio mi hanno aiutato molto Candela e Vito Scala"

Qualcuno si è mai approfittato della sua posizione?

"Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Brutto dirlo ma hanno mangiato abbastanza un po tutti, ma non rinnego niente. Poi capisci quello che è successo realmente in quei momenti"

Tornare alla Roma?

"Non so più che dire, quando sarà, se succederà, lo saprete. La porta non si chiude mai a nessuno, figuriamoci alla Roma. In questo momento io e la Roma abbiamo percorsi diversi, stanno facendo un grande lavoro. O si parte da zero o non si parte"