Coppa Italia, ufficializzato il bando per i prossimi 3 anni: sul tavolo due diversi format

nov 24, 21:52

È stato ufficializzato il bando della Lega di Serie A per la Coppa Italia 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. Due formule differenti, il format A è identico a quello in vigore. Il secondo, format B, è...