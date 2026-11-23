25 milioni. Un incasso importante per pianificare le mosse di mercato, con la possibilità non esclusa di trattare un'accelerazione già nella finestra di gennaio qualora le due società trovassero una nuova intesa. Per la Roma i 25 milioni del diritto di riscatto fissato per Neil El Aynaoui in prestito al Lipsia possono diventare un tesoretto prezioso per il mercato . Dalla Germania danno quasi per scontata la conferma del giocatore se il rendimento resterà questo, e per Trigoria l'operazione vale. Un incasso importante per pianificare le mosse di mercato, con la possibilità non esclusa di trattare un'accelerazione già nella finestra diqualora le due società trovassero una nuova intesa.

Alla vigilia del match contro il Lens, El Aynaoui ha parlato in conferenza stampa confermando la piena sintonia con il gruppo e con la guida tecnica del Lipsia: «Qui a Lipsia mi trovo bene, abbiamo un ottimo gruppo. I miei compagni sono calciatori straordinari, il che rende tutto più semplice. L'allenatore è riuscito a far sì che tutti remassimo nella stessa direzione. Lavoriamo bene insieme e si nota che, come squadra, siamo cresciuti. Sono stato accolto benissimo qui. Tutti hanno reso il mio inserimento molto semplice».

Parole che confermano l'intesa totale tra il giocatore e la sua attuale realtà, avvicinando sempre di più l'uscita definitiva dai piani futuri della Roma alle cifre pattuite.