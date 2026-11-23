El Aynaoui si allontana dalla Roma: «Qui mi trovo bene, abbiamo un ottimo gruppo». E il riscatto vale 25 milioniMercato
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Roma, mercato in stand-by: possibile incontro con il Ceo Galantic a inizio prossima settimana, ma il budget è un'incognita
LAROMA24.IT - Il mercato della Roma attende risposte che ancora non arrivano. Non c'è una data ufficiale per l'incontro con il Ceo Galantic, ma l'appuntamento potrebbe tenersi a inizio della prossima...
DYBALA in vista del PSG: "Dobbiamo rispettarli, ma non dobbiamo avere paura di nessuno"
In vista della sfida di Champions League al Parco dei Principi contro il PSG (mercoledì alle 21:00), Paulo Dybala ha parlato in un'intervista di un'ora che sarà pubblicata su France Football il 12 dic...
Serie A, Monza-Fiorentina 3-0: Varela e Robinson affondano i viola al Brianteo
Allo Stadio Brianteo il Monza cala il tris e batte la Fiorentina 3-0 nella dodicesima giornata di Serie A nel primo tempo i viola partono forte e creano diverse occasioni ma Thiam si oppone con interv...