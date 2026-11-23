Si parla della vittoria contro il Parma. E Piero Torri sottolinea la prestazione di Wesley: "Così devastante non l'ho mai visto a sinistra" spiega. Secondo Mario Corsi la Roma da gennaio deve "pensare seriamente allo scudetto. Oggi forse è ancora presto per dirlo, ma tra qualche settimana forse di più".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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l risultato di ieri sera è l’unico fuori pronostico. Per me l’Inter poche volte ha dimostrato la solidità che serve a una squadra per dominare un campionato. Sono quindi sorpreso ma fino a un certo punto. Alla Roma invece dopo il gol del pareggio del Parma è sembrato non cambiare nulla (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

La partita è cambiata pesantemente quando sono entrati Wesley e Soulé. Abbiamo rivisto l’esterno brasiliano a destra, e così devastante non l’ho mai visto a sinistra (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

A gennaio sarà giusto cominciare a pensare seriamente allo scudetto. Oggi forse è ancora presto per dirlo, ma tra qualche settimana non lo sarà più. Ho la sensazione che anche i giocatori e l'allenatore si stiano convincendo sempre di più di poter lottare per vincere fino alla fine. Guardando anche un'Inter che resta fortissima ma che continua a concedere e a incassare tanti gol, in questo momento, e sottolineo in questo momento, ho addirittura la sensazione che la Roma possa essere la squadra più accreditata per ambire allo scudetto (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Quattro gol non sono la normalità ed è qualcosa di eccezionale quello che propone Malen in ogni partita. In Serie A e in Champions, in entrambe le competizioni abbiamo conferme da questo giocatore (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha sofferto molto meno rispetto all’anno scorso a Parma, come confermano anche i numeri, i primi minuti sono stati tosti. Molina è un po’ in ritardo rispetto al giocatore che conoscevamo (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)