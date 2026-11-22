Monza Ivan , la Roma ritroverà da avversario anche un altro ex: Jan Ziółkowski. La sfida contro il all'Olimpico porterà con sé un doppio incrocio dal sapore particolare per i colori giallorossi. Oltre al ritorno nella Capitale dell'ex tecnico Jurić , laritroverà da avversario anche un altro ex:Ziółkowski.

Ceduto al club brianzolo lo scorso 31 agosto in prestito con diritto di riscatto, il difensore polacco aveva chiuso la sua unica stagione in giallorosso — la 2025/26 — con 23 presenze complessive tra tutte le competizioni (18 in Serie A, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia), 1 gol segnato (in Europa League contro il Panathinaikos) e 741 minuti giocati.

Dopo un avvio complicato in Brianza, Ziółkowski ha finalmente smaltito l'infortunio alla fascia plantare che lo teneva fermo dallo scorso 6 settembre, tornando a disposizione dopo oltre due mesi di stop. A confermarne il rientro è stato lo stesso allenatore brianzolo nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Maye, Folorunsho e Ngonge non ci saranno, mentre Ziolkowski sarà a disposizione".

Un recupero che permette al Monza di ritrovare una pedina importante per il pacchetto arretrato proprio in vista della trasferta nella Capitale contro il suo passato giallorosso.