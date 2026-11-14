Cobolli e il restroscena giallorosso: "Il sogno dei miei nonni era vedermi con la maglia della Roma all'Olimpico"

Flavio Cobolli si prepara a scendere in campo come unico rappresentante azzurro alle ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. Alla vigilia del prestigioso torneo, il tennista romano – attuale numero 6 del mondo e grande tifoso giallorosso – si è raccontato in una breve intervista a RedBulletin, svelando il retroscena legato alla sua fede calcistica e i motivi che lo hanno spinto a scegliere la racchetta al posto del pallone.

“Siamo tifosi della Roma e, quando possiamo, andiamo insieme in Curva Sud. Il sogno dei miei nonni era vedermi con quella maglia all’Olimpico”. Interrogato sul legame con i colori della Capitale e sulle aspettative familiari, Cobolli ha dichiarato: