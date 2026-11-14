Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Cobolli e il restroscena giallorosso: "Il sogno dei miei nonni era vedermi con la maglia della Roma all'Olimpico"

Altre
di Francesca Altobelli
cobolli sciarpa
Aggiungi come fonte preferita su Google
Flavio Cobolli si prepara a scendere in campo come unico rappresentante azzurro alle ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. Alla vigilia del prestigioso torneo, il tennista romano – attuale numero 6 del mondo e grande tifoso giallorosso – si è raccontato in una breve intervista a RedBulletin, svelando il retroscena legato alla sua fede calcistica e i motivi che lo hanno spinto a scegliere la racchetta al posto del pallone.
Interrogato sul legame con i colori della Capitale e sulle aspettative familiari, Cobolli ha dichiarato: “Siamo tifosi della Roma e, quando possiamo, andiamo insieme in Curva Sud. Il sogno dei miei nonni era vedermi con quella maglia all’Olimpico.
Nonostante il richiamo del calcio e il desiderio dei suoi cari, la strada presa è stata un'altra. Sul perché abbia deciso di puntare tutto sul tennis, l'azzurro ha spiegato: “Stare solo e trovare la chiave per vincere una partita è ciò che il tennis mi ha dato più del calcio, e forse è anche il motivo per cui l’ho scelto”.

Leggi anche

Villar torna a Roma: il centrocampista spagnolo tra le vie del centro della Capitale insieme alla compagnaVillar torna a Roma: il centrocampista spagnolo tra le vie del centro della Capitale insieme alla compagna
VIDEO - Il Borussia Dortmund ricorda un gol di Malen: "Corri, Donyell, corri"VIDEO - Il Borussia Dortmund ricorda un gol di Malen: "Corri, Donyell, corri"
RomaTennis

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Kvernadze

Calciomercato Roma, il ds del Frosinone Castagnini: "Con Kvernadze stiamo lavorando al rinnovo, fiducioso di sistemare la clausola"

L'exploit di Giorgi Kvernadze in questo avvio di Serie A ha acceso i riflettori delle big italiane, compresa la Roma, che osserva con attenzione l'esterno georgiano in vista dei prossimi mesi. A rende...

Kvernadze

Calciomercato Roma: l'agenzia di Kvernadze chiede una commissione intorno ai 10 milioni di euro. Il Frosinone spinge per il rinnovo di contratto

Tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforzare l'attacco c'è anche quello di Giorgi Kvernadze. L'esterno offensivo di proprietà del Frosinone piace molto a Trigoria, con il club giallorosso che potre...

Malen

VIDEO - Il Borussia Dortmund ricorda un gol di Malen: "Corri, Donyell, corri"

La Roma si gode dallo scorso gennaio Donyell Malen. L'impatto nella Capitale dell'attaccante olandese è stato semplicemente devastante. Il centravanti, acquistato dal club giallorosso dall'Aston Villa...

NOTIZIE POPOLARI
Sabatini

Sabatini: "Non credo che tra me e Gasperini ci sarebbe stata armonia, ma lo considero un grandissimo allenatore"

Balerdi Argentina

Argentina-Uruguay 1-2: autogol per Balerdi. Soulè in campo 45 minuti, panchina per Castro. Il ct Scaloni: "I giovani come Soulè devono trovare il ritmo"

Endrick

Calciomercato Roma: giallorossi avanti a tutti per Endrick. Milan e club di Premier in corsa

Roma femminile

Serie A Women, Roma 6-5 Parma: altro successo della squadra di Piovani. Pilgrim decide una partita pazza in pieno recupero

totti challenge

VIDEO - Totti e il quiz sui compagni di squadra in base alla carriera: da Perrotta a Samuel fino a Cassano

Endrick

Da Lookman a Endrick: Gasp insiste per l'esterno

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading