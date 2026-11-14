Villar torna a Roma: il centrocampista spagnolo tra le vie del centro della Capitale insieme alla compagna

Gonzalo Villar non ha mai dimenticato Roma e la Roma. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza all'Elche, ha più volte ricordato la sua esperienza in giallorosso ammettendo di essere rimasto molto legato alla piazza.

Sfruttando la sosta per le nazionali e qualche giorno di riposo, il classe 1998 è tornato nella Capitale insieme alla sua compagna. Come si vede dai video pubblicati sul proprio profilo Instagram, Villar sta trascorrendo dei giorni a Roma e oggi era tra le vie del centro della città.