VIDEO - Il Borussia Dortmund ricorda un gol di Malen: "Corri, Donyell, corri"

Donyell Malen. La Roma si gode dallo scorso gennaio L'impatto nella Capitale dell'attaccante olandese è stato semplicemente devastante . Il centravanti, acquistato dal club giallorosso dall'Aston Villa, ha vestito precedentemente la maglia del Borussia Dortmund per ben quattro anni, dal 2021 al 2025. Una parte di carriera importante, quella vissuta da Malen con la maglia giallonera, con cui ha collezionato 94 presenze condite da 30 reti.

Il club tedesco, tramite un video pubblicato sui propri canali social, ha ricordato un gol di Malen realizzato contro il Borussia Mönchengladbach. L'attuale numero 14 romanista aveva chiuso il match siglando il gol del 4-2 recuperando palla dalla propria area di rigore fino ad arrivare alla porta avversaria con una velocità super. 86 metri palla al piede a una velocità altissima: "Corri, Donyell, corri" ha scritto il Borussia Dortmund.