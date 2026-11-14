VIDEO - Il Borussia Dortmund ricorda un gol di Malen: "Corri, Donyell, corri"

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Calciomercato Roma, il ds del Frosinone Castagnini: "Con Kvernadze stiamo lavorando al rinnovo, fiducioso di sistemare la clausola"
L'exploit di Giorgi Kvernadze in questo avvio di Serie A ha acceso i riflettori delle big italiane, compresa la Roma, che osserva con attenzione l'esterno georgiano in vista dei prossimi mesi. A rende...
Cobolli e il restroscena giallorosso: "Il sogno dei miei nonni era vedermi con la maglia della Roma all'Olimpico"
Flavio Cobolli si prepara a scendere in campo come unico rappresentante azzurro alle ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. Alla vigilia del prestigioso torneo, il tennista romano –...
Calciomercato Roma: l'agenzia di Kvernadze chiede una commissione intorno ai 10 milioni di euro. Il Frosinone spinge per il rinnovo di contratto
Tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforzare l'attacco c'è anche quello di Giorgi Kvernadze. L'esterno offensivo di proprietà del Frosinone piace molto a Trigoria, con il club giallorosso che potre...