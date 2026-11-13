Non solo Malen. Roma, un attacco che fa paura

E la Roma è un'orchestra che da questo punto di vista funziona alla perfezione. Quella di Gian Piero la squadra che segna di più nel nostro campionato con 31 gol (mai così tanti per i giallorossi dopo 11 giornate): seguono Inter (28) e Lazio (25). [...] Attaccare non significa solo arrivare nell'area avversaria, ma è un concetto più complesso. C'è un lavoro di squadra da fare, una coralità di movimenti che prevede la partecipazione di tutti, non soltanto delle punte.Quella di Gian Piero Gasperini è di gran lunga(mai così tanti per i giallorossi dopo 11 giornate): seguono Inter (28) e Lazio (25). [...]

L'idea di calcio offensivo dei giallorossi trova un'applicazione concreta. Non è solo teoria, c'è della sostanza. Solo nella partita contro il Como (0-0) la Roma è rimasta a secco. Per dare il buongiorno al campionato, per far capire l'aria che tirava, il Gasp ha cominciato con due 4-0, contro Fiorentina in casa e a Lecce. Poi l'appuntamento con il gol è stato una costante, con 12 giocatori che hanno gonfiato la rete.

Dietro all'implacabile Donyell Malen (8 reti) troviamo il giovane Mora (4), ma in questo elenco ci sono pure centrocampisti come Pisilli (3) e difensori insospettabili come Ghilardi (1). Perché la fase offensiva della Roma è democratica e ci si diverte un po' tutti. (8 reti) troviamo(4), ma in questo elenco ci sono pure centrocampisti come(3) e difensori insospettabili come(1). Perché la fase offensiva della Roma è democratica e

(Gasport)