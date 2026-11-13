Champions, tutto esaurito. A ruba i biglietti per il Psg

È bastato un pomeriggio ai tifosi della Roma per riempire il settore ospiti del Parco dei Principi, dove il 25 novembre i giallorossi affronteranno il che avrebbe permesso di occupare tutti i 2.376 posti disponibili, ma le autorità francesi hanno ridotto la capienza per motivi di ordine pubblico. [...] Tre ore per esaurire 1.500 biglietti., dove il 25 novembre i giallorossi affronteranno il Psg . Una richiesta altissima,, ma le autorità francesi hanno ridotto la capienza per motivi di ordine pubblico. [...]

A preoccupare la polizia parigina è soprattutto il rapporto di amicizia tra gli ultras del Psg e quelli del Napoli, che rende particolarmente delicata la trasferta. Alla delusione dei tifosi rimasti senza biglietto si aggiungono le polemiche per i costi dei pacchetti di viaggio con volo, albergo e ingresso garantito proposti attraverso il circuito ufficiale della Roma.

Intanto, da Manchester arriva un'altra tegola. Dopo i disordini della scorsa settimana nel match contro lo United, la Uefa ha multato il club per 20mila euro, disponendo anche il dimezzamento dei biglietti per una futura trasferta europea. Quest'ultima sanzione è però sospesa per due anni e scatterà soltanto in caso di nuove violazioni. [...] Nel mirino c'è già la trasferta del 19 gennaio ad Atene, contro l'Aek, la cui tifoseria è amica di quella romanista. Se la penalizzazione venisse attivata, il contingente potrebbe scendere a circa 700-800 posti. Per ora resta un rischio, mentre a Parigi la corsa ai biglietti ormai si è già conclusa.

(La Repubblica)