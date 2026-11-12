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Calciomercato Roma, dal Brasile: valutazione più bassa per Arroyo, il Cruzeiro chiede 20 milioni. I giallorossi non hanno presentato offerte

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Arroyo
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La Roma cerca rinforzi in attacco in vista della sessione invernale di calciomercato e in orbita giallorossa sembra essere tornato anche il nome di Keny Arroyo. L'ecuadoriano, in forza al Cruzeiro, sta vivendo la sua migliore stagione in carriera e ha inevitabilmente attirato l'attenzione di diversi club. Oltre alla Roma, è stato registrato l'interesse anche del Benfica.
Come viene riportato dal sito, però, la valutazione del club brasiliano non è di 45 milioni di euro, a differenza di quanto risultato dalle precedenti indiscrezioni. Il Cruzeiro, infatti, potrebbe cedere l'attaccante per circa 20 milioni di euro.
Il club brasiliano detiene il 50% del cartellino, mentre l'altra metà appartiene all'Independiente del Valle. Il Cruzeiro, però, dispone di un'opzione per riacquistare un ulteriore 30% per 3,5 milioni di euro. Arroyo piace a Roma e Benfica, ma per ora non si registrano offerte ufficiali.
(geglobo.com)
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