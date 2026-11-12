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Calciomercato Roma, Dovbyk può lasciare il Bologna già a gennaio: previsti colloqui tra i due club. I giallorossi non prevedono il suo reintegro

Mercato
di Matteo Esposito
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Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe cambiare già nel mercato di gennaio. L'attaccante ucraino, arrivato al Bologna in prestito dalla Roma, ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e il club rossoblù sta valutando la possibilità di interrompere anticipatamente la sua esperienza.
Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nelle prossime settimane sono previsti colloqui tra Roma e Bologna per fare il punto sulla situazione del centravanti. La società emiliana starebbe prendendo in considerazione la sua partenza, avendo maturato il dubbio che Dovbyk non sia l'attaccante giusto per la squadra in questo momento, anche alla luce delle difficoltà di inserimento riscontrate finora.
Dall'altra parte, però, la Roma non ha previsto il rientro di Dovbyk a gennaio. Il club giallorosso ha infatti impostato la propria programmazione sportiva annuale senza contemplare il reintegro dell'ucraino a metà stagione. Saranno dunque i prossimi confronti tra le due società a chiarire quale soluzione adottare in vista della sessione invernale di mercato.

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